سند دیگری در تأیید اصالت نام "خلیج فارس" در عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش عالی عربستان سعودی اخیرا طی بیانیه ای به تمامی ادارات و موسسات زیر مجموعه خود هشدار داده که از استفاده از نام "خلیج فارس" (در نگارش عربی الخلیج الفارسی) در پژوهشها و تحقیقات خود اجتناب ورزند.

روزنامه الوطن عربستان روز گذشته (یکشنبه) به نقل از منابع آگاه سعودی نوشت: وزارت آموزش عالی عربستان اخیرا به موسسات زیر مجموعه خود هشدار داده که در بسیاری از مجله ها، نشریه های علمی و تخصصی مشاهده شده که از واژه خلیج فارس مکررا استفاده می شود.

بر این اساس ، وزارت آموزش عالی عربستان با ابراز نگرانی از استفاده مکرر از واژه خلیج فارس در تحقیقات و پژوهشهای دانشگاهی خواستار آن شده که جامعه علمی و فرهیختگان این کشور از واژه جعلی خلیج ع.ر.ب.ی استفاده کنند.

مقامات سعودی در بیانیه خود تاکید کرده اند که استفاده از واژه خلیج فارس بر خلاف قانون و نقشه های رسمی عربستان بوده و تاثیرات زیادی در ابعاد سیاسی، فکری و علمی برجای می گذارد. بر همین مبنا وزارتخانه فوق از همه زیرمجموعه های خود تقاضا کرده در این باره هوشیار باشند تا از انتشار تحقیقات، پژوهشها و نشریه هایی که حاوی نام خلیج فارس است جلوگیری شود.

به گزارش مهر صدور این هشدار به تنهایی دلیل واضح و روشنی است بر این واقعیت که در اسناد تاریخی و تحریف نشده موجود در کشورهای عربی و به ویژه عربستان سعودی همچنان واژه خلیج فارس می درخشد. بر این اساس، مقامات سعودی تلاش دارند با صدور بیانیه های این چنینی واقعیتی را تحریف کنند که حتی برای جامعه علمی عربستان نیز قابل پذیرش نیست.

این در حالی است که چندی پیش انتشار تصویری نشان داد عربستان سعودی در اسناد تاریخی خود از واژه خلیج فارس بر خلاف ادعاهای امروزی مقامات عربی استفاده می کرده است.



این تصویری از اسناد تاریخی عربستان سعودی که تاریخ آن به سال 1952 میلادی (1331 هجری شمسی) باز می گردد نشان می دهد بر خلاف ادعاهای فعلی رژیمهای عربی، آنها در گذشته نام خلیج فارس را قبول داشته و آن را در نقشه های خود استفاده می کرده اند.