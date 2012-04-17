رکن آبادی با وزیر اقتصاد و تجارت لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ملاقات روز سه شنبه غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران با نقولا نحاس وزیر اقتصاد وتجارت لبنان در خصوص برگزاری اولین اجلاس کمیته عالی همکاری به ریاست رحیمی معاون اول رئیس جمهور و هفتمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک به ریاست مهندس نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 11الی 14 اردیبهشت ماه جاری در بیروت گفتگو شد.

وزیر لبنانی از برگزاری اجلاس مذکور در لبنان در تاریخ 11 الی 14 اردیبهشت ماه جاری در بیروت استقبال نمود. وی آمادگی وزارت متبوع خود را برای میزبانی و ارائه هر گونه همکاری لازم جهت برگزاری موفق اجلاس مذکور اعلام نمود.

نحاس ابراز امیدواری نمود نتایج مثبت اجلاس مذکور بستر مناسبی برای ارتقا بیشتر سطح همکاری‌های دو کشور فراهم کند.

در این راستا کمیته پیگیری کمیسیون مشترک 11 و12 اردیبهشت، هفتمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور به ریاست مهندس نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و نقولا نحاس وزیر اقتصاد و تجارت لبنان 12 و 13 اردیبهشت و اجلاس کمیته عالی به ریاست محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان 13 و 14 اردیبهشت سال جاری در بیروت برگزار خواهد شد.

خاطر نشان می‌سازد نشست تجار بخش خصوصی دو کشور نیز همزمان با اجلاس کمیته عالی در بیروت برگزار خواهد شد.

قابل ذکر است سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان در جریان سفر به تهران در آذر ماه سال 1389 پیشنهاد ارتقا سطح کمیسیون همکاری‌های دو جانبه به کمیته عالی همکاری‌ها به ریاست معاول اول رئیس جمهورکشورمان و نخست وزیر لبنان را ارائه کرده بود که مورد موافقت مسئولین ذیربط کشور قرار گرفت.