  1. بین الملل
۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

النخیل فاش کرد؛

اعلام آمادگی عربستان برای تأمین هزینه جنگ احتمالی آمریکا با ایران

اعلام آمادگی عربستان برای تأمین هزینه جنگ احتمالی آمریکا با ایران

یک پایگاه عرب زبان از تامین هزینه جنگ افروزی های آمریکا در سراسر جهان از سوی خاندان سعودی پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان آل سعود هزینه جنگهای آمریکا را تامین می کنند آورده است: براساس سندی که رسانه ها بر آن دست پیدا کرده اند آل سعود از هفتاد سال قبل تا کنون هزینه جنگهای آمریکا و تهاجم وحشیانه آن در سراسر جهان را تامین می کنند.

این پایگاه می افزاید: یک منبع سعودی مقیم قاهره بیان کرد که خاندان سعودی در دیدارهایی که با مسئولان آمریکایی دارند این پرسش را مطرح می کنند که آیا آمریکا به حمایت از تاج و تخت سعودی ها پایبند است؟

این منبع افزود: رهبران سعودی اخیرا به اطلاع رئیس جمهوری آمریکا رسانده اند که آمادگی کامل برای تامین هزینه های جنگ علیه ایران را نیز دارند و رهبران سعودی، آمریکا را برای حمله به ایران تشویق کرده اند.

کد مطلب 1579429

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