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۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۰۲

تقوی اعلام کرد:

ضرورت ساماندهی صندوق صدقات اردبیل

ضرورت ساماندهی صندوق صدقات اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با انتقاد از نصب بی برنامه صندوقهای صدقات در اردبیل گفت: چینش نامناسب صندوق صدقات به زیبایی شهر لطمه زده که باید ساماندهی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلی تقوی ظهر سه شنبه در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل افزود: در کنار صندوق صدقات کمیته امداد، چندین صندوق صدقه از طرف موسسات خیریه نصب شده که باعث شده چهره بصری شهر زشت جلوه کند.

وی با بیان اینکه شهرداری باید با تعامل این صندوقها را ساماندهی کند، تصریح کرد: برای زیباسازی و جلوگیری از صدمات وارده به چهره شهر، شهرداری باید با برگزاری جلساتی با انجمنهای خیریه این صندوقها را از سطح شهر جمع آوری کند.

تقوی با اشاره به نیات خیر انجمنهای خیریه اضافه کرد: هدف انجمنهای خیریه کمک به افراد نیازمند جامعه است و این یک کار قابل تقدیر است، اما نباید به چهره شهر آسیب وارد شود.

وی ساماندهی صندوق صدقات انجمنها و موسسات خیریه مختلف را ضروری دانست و یادآور شد: نباید در کنار هر صندوق صدقه کمیته امداد چندین صندوق صدقه وجود داشته باشد، این نازیبایی علاوه بر عدم رضایت شهروندان، مسافرانی که وارد شهر می شوند چهره زشتی از شهر را به ذهن بسپارند.

تقوی با بیان اینکه شورای شهر باید در این زمینه برنامه ریزی و تلاش کند، عنوان کرد: در این مورد می توان با رایزنی و ساماندهی تعداد صندقهای صدقات موسسات را کاهش داد.
 
کد مطلب 1579457

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