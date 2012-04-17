بیوه های بن لادن به عربستان و یمن می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک سال پس از کشته شدن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده سه بیوه وی به همراه هشت فرزندشان خاک پاکستان را ترک می کنند.

"محمد امیر" وکیل مدافع خانواده بن لادن با اعلام این مطلب گفت این افراد و نیز یک نوه بن لادن امروز چهارشنبه از پاکستان خارج می شوند. بر این اساس دو نفر از سه بیوه بن لادن پس از انتقال به عربستان به موطن اصلی خود یمن می روند.

بیوه های بن لادن و نیز دو دختر وی اوایل ماه آوریل به اتهام اقامت غیرقانونی در پاکستان به 45 روز زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

به گفته امیر از آنجا که شب چهارشنبه دوره بازداشت این افراد به پایان می رسد، آنها می توانند نیمه شب از پاکستان خارج شوند. این مطلب از سوی یک مقام اطلاعاتی پاکستان نیز تایید شده است.

گفتنی است اسامه بن لادن در روز دوم ماه می 2011 در یک حمله نیروهای ویژه آمریکایی به خانه اش در ابت آباد واقع در حومه اسلام آباد کشته شد.