درخواست نیجریه برای بورسیه دانشجویان در دانشگاههای پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در دیدار با پروفسور ویولااونوولیری ضمن اعلام آمادگی وزارت بهداشت برای تبادل استاد و دانشجو با کشور نیجریه ، از وزیر بهداشت کشور نیجریه دعوت کرد که بازدیدی از وضعیت دانشگاهها و مراکز درمانی و داروسازی ایران داشته باشند تا تفاهمنامههایی درخصوص تبادلات دانشجو و استاد امضاء شود.
در این دیدار که روز سه شنبه در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد، وزیر مشاور امور خارجه کشور نیجریه گفت: علاقمندیم که در زمینه همکاریهای آموزشی به خصوص آموزشهای پزشکی و تبادل دانشجو و استاد با شما همکاری داشته باشیم و از تجربیات آموزش پزشکی کشور ایران بهرهمند شویم.
وی اضافه کرد: براساس گزارشی که به من دادهاند فقط یک نفر نیجریهای توانسته است از علوم آموزشی شما بهرهمند شود. البته ما دانشجویان زیادی داریم که در علوم حوزوی در ایران مشغول به تحصیل هستند، ولی تقاضا دارم که دانشجویان بیشتری بتوانند در زمینههای پزشکی بورسیه شوند.
پروفسور ویولااونوولیری افزود: آنچه امروز جامعه نیجریه به آن نیازمند است، بهرهمندی از آموزشهای علمی و فناوری پزشکی است بنابراین همان طور که کشور ایران بورسیههایی در رشتههای علوم انسانی به دانشجویان ما اعطا کرده است درخواست داریم که این بورسیهها را در رشتههای علمی، فناوری پزشکی و داروسازی افزایش دهید.
همچنین در این دیدار دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت با اشاره به پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه پزشکی گفت: در طی 33 سال بعد از انقلاب اسلامی، در حوزه سلامت پیشرفتهای چشمگیری داشتهایم و حاضریم تمام دستاوردهایمان را در اختیار کشور نیجریه قرار دهیم.
دستجردی افزود: ما در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر ارائه خدمات درمانی، به آموزش هم میپردازیم و در حال حاضر در کشور 50 دانشگاه علوم پزشکی داریم که این دانشگاهها هم تربیت نیروی انسانی پزشکی و هم مسئولیت خدمات بهداشتی درمانی را بر عهده دارند.
وزیر بهداشت همچنین با انجام سه هزار پیوند در سال گذشته و تولید 90 درصد تجهیزات یکبار مصرف در کشور و همچنین تولید دستگاههای دیالیز، بیهوشی، لیزر، مانیتورینگ اشاره کرد و گفت: هزینه ساخت این دستگاهها با مشابه خارجی آن قابل مقایسه نیست.
وزیر بهداشت ضمن اعلام گزارشی از مجله نیچر به عنوان یکی از معتبرترین مجلات علمی دنیا، گفت: براساس این گزارش، ایران در سال گذشته بیشترین رشد را در دنیا داشته است. سرعت رشد علمی در امریکا 5/4 درصد، در اکثر کشورهای اروپایی 5 درصد، در چین 15 درصد و در ایران این رشد 20 درصد بوده است که بسیار قابل توجه است.
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