حاكميت يكدست ترجمان نظام هماهنگ است // هرجا نظام اسلامي موفق بوده، مرهون نتايج حركت اصولگرايان بوده است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده مردم تبريز با تاكيد بر ضرورت توجه به عدالت اجتماعي به عنوان يكي از اهداف انقلاب اسلامي بويژه در بررسي بودجه سال 84، اين برنامه بودجه را يكي از پراشكال ترين بودجه هاي سنوات اخير خواند و گفت : جاي سوال است كه چرا بايد 272 هزار ميليارد ريال براي رديفهايي تخصيص يابد كه غيرمنطقي و از نظر درآمد و هزينه در ابهام است.



وي افزود : امروز با تاييد و تاكيد ديوان محاسبات بر تخلف محرز و قانوني در جهت عدم صيانت از اصول اساسي و حساس و حياتي اقتصادي قانون اساسي، چرا دولت پاسخگو، پاسخگو نيست و متخلفان را كه عامل رنج مردمند، معرفي نمي كند.



نماينده مردم تبريز با بيان اينكه برخي مسوولان دستگاههاي فرهنگي كشور، اعتقاد يا توان اجراي فرهنگ اسلامي را ندارند، تاكيد كرد : لازم است در عرصه فرهنگ تجديد نظر اساسي صورت گيرد.



وي در بخش ديگري از نطق پيش از دستور خود با بيان اينكه مردم دين خود را به انقلاب ادا كرده و در راهپيمايي 22 بهمن اعلام كردند كه از آمريكا هراسي به دل راه نمي دهند، تاكيد كرد: اكنون مسوولان خصوصا هيات مذاكره كننده انرژي هسته اي بايد به علت اين تهديدات پوشالي، امتيازي در مسير مذاكره به طرف مقابل ندهند.



شايق در خصوص انتخابات رياست جمهوري نيز گفت : برخي كانديداها بدنبال جوي هستند كه جريان اصولگرا را در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري محكوم به جنگ افروزي و سخت گيري در رفتار مي كنند، در حالي كه اصل جريان اصولگرا مفتخر است مانند اول انقلاب بدنبال مدل نظام اسلامي مبتني بر اسلام ناب عدالت پرور مي باشد.



وي تصريح كرد : هرجا نظام اسلامي موفق بوده، مرهون نتايج حركت اصولگرايان بوده است و طعم شيرين خدمت اصولگرايان در دولت آينده، دولت عدالت پرور، گمشده مردم متدين است.



شايق تصريح كرد : مردم عزتمدار جواب اين عمليات رواني را كه قصد قلع و قمع آرا را دارد، پاي صندوقهاي راي با حضور ميليوني خود رقم خواهند زد.



وي خطاب به كانديداهاي رياست جمهوري گفت : براي تعامل نياز به تنازل است و انتخاب يك نفر به معناي خروج ديگران از جريان اصولگرا نيست بلكه براي رسيدن به مطلوب يعني حضور گسترده مردم و خدمت رساني صادقانه، ايثار و حركت تنازل امري شايسته است.