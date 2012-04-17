طراحی نرم افزار راهنمای کیفیت آب برای اولین بار در تبریز

علیرضا حق ره طراح و تهیه کننده این نرم افزار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به عدم تخصص کیفی ، لازم در مدیران و کارشناسان، تصمیم گیری در خصوص کاربرد آب ،مشکلات ایجاد شده،رفع مشکلات کیفی،مقایسه با استانداردها و ... سخت و غیر ممکن شده که با تهیه این نرم افزار این مشکلات کاهش یافته است.

وی سابقه ساخت نرم افزار های کیفی آب را مختص برخی شرکت های بزرگ همچون DHI دانست و تصریح کرد: نرم افزارهای یاد شده حتی مورد تایید مراجع مهم دنیا نیست و تهیه نرم افزار راهنمای کیفیت آب در محیط ویژوال بیسیک به دلیل قابلیت های ویژه و کاربر پسندی آن مد نظر است.

این پژوهشگر، نرم افزار راهنمای کیفیت آب را در 16 بخش تهیه کرده و به مسایل کیفیت آب پرداخته است.حق ره از کارکرد های مهم این نرم افزار بررسی وجود آلاینده های آب، منشا و حدود استاندارد شرب ایران و اروپا،عوامل ارگانیک بیماری زای آب،عوامل ایجاد بو در آب و انواع چشمه های آب معدنی و مقایسه نمونه ها با استاندارد آب شرب ایران را نام برد.

وی همچنین اضافه کرد: راهنمای آزمایشات آب براساس توصیه های استاندارد های بین المللی، تعیین شاخص های خوردگی و رسوب گذاری آب با وارد کردن پنج پارامتر اصلی شیمیایی آب، توجه به اهمیت مهندسی بتن، مقایسه نمونه با استاندارد مهندسی بتن با توجه به کیفیت آب مصرفی در استحکام و مقاومت بتن و امکان آنالیز نتایج در خصوص استاندارد و سازگاری آب از سایر امکانات این نرم افزار است.

کارشناس آب منطقه ای آذربایجان شرقی یادآور شد: محاسبه حدود مجاز تخلیه فاضلاب به منابع آبی و تعیین جرائم ریالی با اعلام نتایج میزان آلودگی مطابق قانون که می تواند برای صاحبان صنایع و کارشناسان حقوقی و محیط زیست مفید واقع شود از مواردی است که بسیار مورد توجه سازمان محیط زیست واقع خواهد شد.

حق ره، تعیین شاخص کیفیت آب، با توجه به حفظ سلامت آب برای تمام موارد مصرفی را از اولویت های مهم این نرم افزار دانست و گفت: تعیین مقدار باقی مانده مواد آلاینده در منابع آب و خاک قوانین مرتبط با کیفیت آبی و منابع آبی وشناخت ابر و برف نیز از دیگر کارایی های این نرم افزار است.

به گفته این پژوهشگر ،راهنمای سریع و ساده نوع کشت ، کلاس کشاورزی آب، رده بندی حساسیت گیاهان و محصولات زراعی به کیفیت آب، از مزیت های این راهنمای کیفیت آب است که توسط وی تهیه شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در ایران با وجود هزینه های گزاف جهت انجام پایش کیفی دچار مشکلات بسیار هستیم و تا به حال حلقه مفقوده این امر یافت نشده است لذا با تهیه این نرم افزار مشکلات بسیاری مرتفع شده و اگر امکان استفاده از این نرم افزار برای متخصصین فراهم شود، تمام اشخاصی که در این حوزه مشغول به کار و خدمت هستند با زمان کمتر و سهولت بیشتر به ادامه فعالیت خود خواهند پرداخت.



