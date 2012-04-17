کابینه الکیب در معرض سقوط است/ هشدار درباره خطر جدایی طلبی در شرق لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "فتحی الباجه" یکی از اعضای شورای انتقالی لیبی گفت: بیشتر اعضای شورای انتقالی از سلب اعتماد کابینه به نخست وزیری "عبدالرحیم الکیب" حمایت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکثریت از کابینه الکیب به سبب شکست آن در فعال کردن ارتش و ایجاد امنیت در کشور ناراضی هستند احتمال سقوط آن زیاد است.

این در حالی است که "محمد الحریزی" سخنگوی شورای انتقالی لیبی در این باره گفت: طرح سلب اعتماد از کابینه الکیب تصویب نشده و در حال حاضر فقط امضاهایی جمع شده است.

از سوی دیگر "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی گفت: الجزایر اعلام کرده که خطری از بابت خانواده معمر قذافی در این کشور لیبی جدید را تهدید نمی کند.

خبر دیگر این که شرکت کنندگان دردومین نشست ارتش لیبی ضمن تاکید برایجاد نهادهای امنیتی قوی از انقلابیون این کشور خواستند که سلاح خود را تحویل دهند.

این در حالی است که "العربی صدیقی" استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه" اکستر" انگلیس با اشاره به گرایشهای جدایی طلبانه در شرق لیبی گفت: لیبی هم اکنون از هرج و مرج رنج می برد و شورای انتقالی نتوانسته پایگاه خود را در کشور تثبیت کند.

وی افزود: اهالی مصراته هر چه دوست دارند انجام می دهند، الزنتان بر مناطق مهم مسلط هستند و دولت لیبی نتوانسته است هیچ یک از خواسته های مردم را برآورده سازد.

تحلیلگر مذکور بیان کرد: وجود دولتی ضعیف در لیبی علاوه بر اینکه این کشور را پناهگاه گروههای افراطی، قاچاقچیان سلاح و سوداگران مرگ خواهد کرد و در روند صادرات نفت نیز موثر خواهد بود.