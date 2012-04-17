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۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۵۰

کریمی در گفتگو با مهر:

طرح تبلیغ در مناسبت های مذهبی در تایباد اجرا شد

طرح تبلیغ در مناسبت های مذهبی در تایباد اجرا شد

تایباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد از اجرای طرح تبلیغ در مناسبتهای مذهبی در شهرستان های تایباد و باخرز خبر داد.

حجت الاسلام حسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برگزاری این طرح اظهارکرد: این طرح با هدف ارتقاء فرهنگ دین، ترویج معارف والای قرآنی و آشنا کردن مردم با سیره معصومین (ع) در روستاهای تایباد و باخرز برگزار شد.

وی افزود:‌ در شهرستانهای تایباد و باخرز روستاهایی وجود دارد که به علت جمعیت کم و یا نداشتن خانه عالم از داشتن روحانی بصورت مستمر محرومند لذا در این طرح، روحانیون و مبلغین بومی شناسایی و سازماندهی شدند و در مناسبتهای ملی و مذهبی و نیز شب های جمعه، این روستاها تحت پوشش تبلیغی و فرهنگی قرار گرفتند.

وی ضرورت و علل اولویت اجرای این طرح را پر کردن خلأ فرهنگی در مناسبتهای ویژه در روستاهای فاقد روحانی، ترویج معارف اهل بیت در برابر تبلیغات فرقه های انحرافی و صرفه جویی در هزینه های اعزام نسبت به اعزام استانی بیان کرد.

شایان ذکر است در این طرح 16 روستا با جمعیتی بالغ بر 3500 نفر تحت پوشش تبلیغی و فرهنگی در مناسبتهای مذهبی قرار گرفتند.

کد مطلب 1579567

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