به گزارش خبرگزاری مهر، در داد و ستدهای روز جاری فعالان بورس اوراق بهادار تهران بیش از173 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 450 میلیارد ریال تغییر مالکیت دادند.



در معاملات امروز شاخص کل بورس با افتی 60 واحدی به رقم 27 هزار و 185 واحد رسید. شاخص صنعت نیز با افتی 36 واحدی به رقم 21 هزار و 842 واحد رسید.

همچنین شاخص 50 شرکت فعال‌تر با کاهشی 4 واحدی در رقم هزار و 273 واحد به کار خود پایان داد.شاخص بازار اول و دوم نیز هرکدام 53 واحد پایین آمدند. شاخص بازار اول به رقم 22هزار و 644 واحد و شاخص بازار دوم به رقم 36 هزار و 561 واحد رسید.

معامله گران امروز 173 میلیون و 985 هزار و 351 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 449 میلیارد و 835 هزار و 90 میلیون ریال را در 18 هزار و 750 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند. ارزش روز بازار سرمایه نیز یک هزار و346 میلیارد و599 میلیون و 313 هزار میلیارد ریال رسیده است.

