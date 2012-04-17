  1. اقتصاد
۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۴۹

در روز سه شنبه ؛

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شاخص کل بورس را پایین کشید

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شاخص کل بورس را پایین کشید

احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، شاخص کل بورس را امروز سه شنبه با افت 60 واحدی مواجه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در داد و ستدهای روز جاری فعالان بورس اوراق بهادار تهران بیش از173 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 450 میلیارد ریال تغییر مالکیت دادند.

در معاملات امروز شاخص کل بورس با افتی 60 واحدی به رقم 27 هزار و 185 واحد رسید. شاخص صنعت نیز با افتی 36 واحدی به رقم 21 هزار و 842 واحد رسید.

همچنین شاخص 50 شرکت فعال‌تر با کاهشی 4 واحدی در رقم هزار و 273 واحد به کار خود پایان داد.شاخص بازار اول و دوم نیز هرکدام 53 واحد پایین آمدند. شاخص بازار اول به رقم 22هزار و 644 واحد و شاخص بازار دوم به رقم 36 هزار و 561  واحد رسید.

معامله گران امروز 173 میلیون و 985 هزار و 351 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 449 میلیارد و 835 هزار و 90 میلیون ریال را در 18 هزار و 750 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند. ارزش روز بازار سرمایه نیز یک هزار و346 میلیارد و599 میلیون و 313 هزار میلیارد ریال رسیده است.
 
کد مطلب 1579585

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