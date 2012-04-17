کسی که از تراکتورسازی برود ضرر می کند!/ شرایط معقول برای قلعه نوعی

محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه برنامه باشگاه تراکتورسازی به هیئت مدیره این باشگاه، اظهار داشت: در جلسه ای که اخیرا با اعضای هیئت مدیره باشگاه داشتم، برنامه هایم را برای سال آینده ارائه دادم و قرار شد هیئت مدیره تا دو هفته دیگر این برنامه ها را بررسی و جواب دهند.

وی افزود: برنامه ای که ارائه داده ام، با تصور حضور در لیگ قهرمانان آسیا بوده که بر اساس آن 20 درصد بودجه سال آینده ما از طریق درآمدزایی خود باشگاه مثلا از راه بلیت فروشی تامین خواهد شد.

جعفری در این خصوص یادآور شد: 30 درصد از مجموع باقی مانده بودجه نیز با توجه به اینکه موسسه جوانان خیر صاحب 30 درصد سهام باشگاه است، توسط این موسسه تامین خواهد شد و هیئت مدیره باید به فکر 50 درصد باقی مانده آن باشد.

وی با بیان اینکه در فصل جاری باشگاه تراکتورسازی به هیچ عنوان از کمکهای مالی استانی بهره مند نشده، تصریح کرد: برای فصل آینده ما برای اینکه دچار مشکل نشویم، دو راه پیش رو داریم که یکی واگذاری باقی مانده سهام باشگاه به منابع مطمئن است و دیگری اینکه باید گروه اصلی تراکتورسازی مشخص کند که به چه میزان می خواهد در قبال تیم فوتبال تراکتورسازی ایفای نقش کند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز تاکید کرد: من خودم شخصا عقیده دارم که اگر مورد اول اجرا شود و سهام باشگاه به منابع مطمئن داده شود، بهتر است؛ چراکه به عنوان مثال موسسه جوانان خیر چند ماه پیش اگر کمک مالی نمی کرد، ما نمی توانستیم بحران مالی ای را که گرفتارش بودیم، سپری کنیم.

وی در خصوص میزان بودجه فصل آینده باشگاه تراکتورسازی گفت: بودجه امسال ما 11/6 میلیارد تومان بود و اگرچه بودجه فصل آینده مشخص نشده است، اما پیش بینی می کنم کمی بیشتر از 25 درصد افزایش بودجه داشته باشیم.

جعفری در ادامه و در پاسخ به سئوالی در ارتباط با روشن شدن وضعیت ماندن یا رفتن امیر قلعه نویی و تبیین افکار هواداران تیم تراکتورسازی در این خصوص، اظهار داشت: من صبح روز بازی با فولاد خوزستان با قلعه نویی صحبت کردم و تنها سئوالم از ایشان این بود که برای فصل بعد روی وی حساب باز کنیم یا خیر که قلعه نویی در پاسخ به من گفت که اولویت اول من تیم تراکتورسازی است.

مدیرعامل تراکتورسازان ادامه داد: البته قلعه نویی برای ماندنش یک شرط گذاشت که به نظر من شرط معمولی و معقولی بود و آن این بود که گفت باید تعدادی از بازیکنان فعلی بروند و تعداد دیگری که مورد نیاز من هستند، به تیم اضافه شوند که این می تواند شرط هر مربی دیگری باشد.

وی با بیان اینکه تیم تراکتورسازی برای فصل بعد باید همچون یک تیم آسیایی بسته شود، عنوان کرد: ما در فصل جاری اقدام بزرگی در قبال آقای قلعه نویی انجام دادیم و در واقع دو بار تیم بستیم.

ما یک بار در ابتدای فصل بازیکنان مدنظر را جذب کردیم و یک بار نیز در نیم فصل نفرات مورد نیاز کادرفنی را جهت برطرف کردن نقاط ضعف و همچنین تقویت تیم خریدیم که به نظر من خرید 11 بازیکن در طول فصل را هیچ تیم دیگری به غیر از تراکتورسازی انجام نداد.

جعفری گفت: در فصل جاری تیمهایی با عنوان کهکشانی (استقلال) حضور داشتند و فصل بعد بدون شک تیم پرسپولیس با قدرت وارد بازار نقل و انتقالات خواهد شد و بالطبع استقلال نیز بخاطر رقابت با پرسپولیس چنین وضعیتی خواهد داشت که این کار را برای بقیه تیمها سخت تر خواهد کرد.

وی در عین حال از بابت جذب بازیکن در فصل نقل و انتقالات با اطمینان سخن گفت و افزود: هواداران نباید برای فصل آینده از بابت بازیکنان نگران باشند چراکه ما در طول فصل می توانیم 11 بازیکن جذب کنیم و در حال حاضر 11 بازیکن از تیم فعلی نیز هنوز تا پایان فصل بعد قراردادشان باقی مانده است.

وی ادامه داد: هم اکنون مشخصات و سی دی بازیهای چهار بازیکن خارجی روی میز من است و علاوه بر آن بازیکنان دیگری از جمله ایگور کاسترو بازیکن تیم ذوب آهن اصفهان بارها پیغام فرستاده که دوست دارد به تیم تراکتورسازی بیاید.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با اشاره به اینکه تیم فوتبال این باشگاه هم اکنون جزو تیمهای ممتاز کشور به شمار می آید، اظهار داشت: ما استرس رفتن بازیکنان از تیم تراکتورسازی را نداریم چون خیلی ها می خواهند که به این تیم بیایند و هر بازیکنی که اکنون در تیم تراکتورسازی است، دوست دارد که در این تیم بماند.

وی افزود: این را هم بگویم که هر کسی که از تیم تراکتوسرازی جدا شده، سرنوشت خوبی نداشته است و شما می توانید وضعیت فعلی آنهایی که از تراکتورسازی رفتند را ببینید.

جعفری در خصوص بحث واگذاری بلیت فروشی به باشگاه تراکتورسازی نیز گفت: این موضوع از زمانی که نمایندگان ای اف سی به باشگاه آمدند، اعلام شد که باید به خود باشگاه واگذار شود و ما بر اساس همین موضوع حدود یک میلیارد تومان درآمدزایی در نظر گرفته بودیم که به نظرم فقط 20 درصد آن به ما تعلق بگیرد.

وی همچنین از طراحی و آماده شدن بلیتهای الکترونیکی مخصوص باشگاه تراکتورسازی خبر داد و افزود: با طراحی دو مهندس از خود باشگاه تراکتورسازی، بلیت های الکترونیکی جدیدی که امکانات متفاوت و بهتری دارد، در اختیار هواداران قرار خواهد گرفت تا آنها بدون مشکل و توقف مقابل کارتخوانها و گیتهای بلیت بتوانند به راحتی وارد ورزشگاه شوند.

مدیرعامل تراکتورسازان تصریح کرد: بحثی که بین ما و هیئت فوتبال استان در خصوص بلیت فروشی وجود دارد، درون خانوادگی است و حتی اگر آقای فردوسی پور از من در این خصوص سئوال کند، می گویم که این یک بحث خانوادگی است و خودمان آن را حل می کنیم!