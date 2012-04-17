به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی ظهر سه شنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان و همچنین رئیس پلیسراه استان با اشاره به تعامل خوب ایجاد شده با مجموعه توانمند نیروی انتظامی و بخش حمل و نقل جادهای استان زنجان، افزود: پیشرفت، تعالی و نیل به توسعه همهجانبه و پایدار در جامعه، بستری امن، سالم و با آرامش را میطلبد تا در سایه این امنیت، فعالیتها با قدرت و سرعت بیشتری شتاب گیرد.
وی افزود: برقراری نظم و امنیت اجتماعی، تنها در سایه زحمات مخلصانه همه تلاشگران بهخصوص مجموعه خدوم نیروی انتظامی تحقق مییابد.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان زنجان، ادامه داد: بیتردید تعهد، علاقه و سختکوشی همکاران مجموعه نیروی انتظامی استان، زمینه ارتقاء فرهنگ ترافیکی را فراهم میکند که وسعت و گستردگی کار در این بخش حمایت و تعامل همه دستگاهها را میطلبد.
رحمتی افزود: سه پارک آموزشی ترافیک در شهرستانهای زنجان، ابهر و خرمدره به فعالیت مشغول بوده و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز عبور و مرور را به کودکان و نوجوانان آموزش میدهند.
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