۹۱درصد بارش دراز مدت در کهگیلویه و بویراحمدبه وقوع پیوسته است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش احمدی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تنها با بارش ۹درصد دیگر، میزان بارش به شرایط نرمال استانی خواهد رسید.

وی بیان داشت: میانگین درازمدت بارش استانی ۵۴۳میلیمتر است که تا کنون میانگین بارش۴۹۵میلیمتر بوده است.

احمدی اظهار داشت: طی سال زراعی جاری میزان بارش در دهدشت و لیکک بیش از حد نرمال بوده اما در گچساران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی میانگین درازمدت بارندگی در گچساران را ۴۴۵و یاسوج را ۸۳۴میلیمتر عنوان کرد و گفت: میزان بارندگی در این دو شهر نسبت به میانگین بلند مدت هم کاهش ۱۱۶میلیمتری در گچساران و ۱۰۸میلیمتری در یاسوج دارد.

این کارشناس هواشناسی استان عنوان کرد: تا امروز در یاسوج ۷۲۶، در دوگنبدان۳۲۹، دهدشت ۵۱۴، سی سخت ۶۱۵، لیکک ۳۶۷و در امامزاده جعفر ۴۲۰میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود طی امروز و فردا بارشهای پراکنده تداوم داشته باشد.

وی بیان داشت: طی پنج سال گذشته امسال بارشها بهترین پراکنش را داشته اند.