اتصال گیلان به شبکه ریلی کشور/ راه آهن گیلان از شاهکارهای فنی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی عصر سه شنبه در بازدید از پروژه راه آهن گیلان در رودبار اظهارداشت: راه آهن قزوین - رشت، انزلی و آستارا بزرگترین پروژه های ملی کشور هستند و نقش مهمی در توسعه عمران و آبادانی ایران اسلامی دارند.

وی عنوان کرد: این پروژه کشورهای آسیایه میانه و اروپا را به اقیانوس هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین شمال کشور را به جنوب وصل می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه راه آهن گیلان یک ظرفیت مناسب حمل و نقل و ترانزیتی در کشور ایجاد خواهد کرد، گفت: ایجاد درآمد سرشار و اشتغال مولد از دیگر مزیتهای این پروژه است که در کریدور بین المللی شمال جنوب واقع شده است.

وی افزود: طول این پروژه 205 کیلومتر و یکی از شاهکارهای فنی کشور به دلیل وجود تونلها و پلهای بسیار زیادی که در این مسیر قرار دارند، می باشد.

صادقی ادامه داد: از مجموع 22 کیلومتر تونل در این مسیر تاکنون 15 کیلومتر حفاری و قابل استفاده است.

وی گفت: همچنین 15 کیلومتر پل با ویژگیهای خاص در مسیر اجرای پروژه راه آهن گیلان وجود دارد که تاکنون 9 کیلومتر از این پلها به اتمام رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه تاکنون 350 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است، افزود: بر آورد کلی برای تکمیل راه آهن گیلان هزار میلیارد تومان است.

وی اظهار امیدواری کرد: این پروژه یک سال قبل از برنامه زمان بندی به اتمام خواهد رسید در حالیکه طبق زمان بندی باید این پروژه در سال 92 به بهره برداری برسد.