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۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۲۷

صادقی عنوان کرد:

اتصال گیلان به شبکه ریلی کشور/ راه آهن گیلان از شاهکارهای فنی ایران

اتصال گیلان به شبکه ریلی کشور/ راه آهن گیلان از شاهکارهای فنی ایران

رشت - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی از اتصال گیلان به شبکه ریلی کشور تا آخر سال مالی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی عصر سه شنبه در بازدید از پروژه راه آهن گیلان در رودبار اظهارداشت: راه آهن قزوین - رشت، انزلی و آستارا بزرگترین پروژه های ملی کشور هستند و نقش مهمی در توسعه عمران و آبادانی ایران اسلامی دارند.

وی عنوان کرد: این پروژه کشورهای آسیایه میانه و اروپا را به اقیانوس هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین شمال کشور را به جنوب وصل می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه راه آهن گیلان یک ظرفیت مناسب حمل و نقل و ترانزیتی در کشور ایجاد خواهد کرد، گفت: ایجاد درآمد سرشار و اشتغال مولد از دیگر مزیتهای این پروژه است که در کریدور بین المللی شمال جنوب واقع شده است.

وی افزود: طول این پروژه 205 کیلومتر و یکی از شاهکارهای فنی کشور به دلیل وجود تونلها و پلهای بسیار زیادی که در این مسیر قرار دارند، می باشد.

صادقی ادامه داد: از مجموع 22 کیلومتر تونل در این مسیر تاکنون 15 کیلومتر حفاری و قابل استفاده است.

وی گفت: همچنین 15 کیلومتر پل با ویژگیهای خاص در مسیر اجرای پروژه راه آهن گیلان وجود دارد که تاکنون 9 کیلومتر از این پلها به اتمام رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه تاکنون 350 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است، افزود: بر آورد کلی برای تکمیل راه آهن گیلان هزار میلیارد تومان است.

وی اظهار امیدواری کرد: این پروژه یک سال قبل از برنامه زمان بندی به اتمام خواهد رسید در حالیکه طبق زمان بندی باید این پروژه در سال 92 به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1579606

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