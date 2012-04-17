مذاکرات استانبول گام مثبتی از سوی 1+5 بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی عصر امروز در حاشیه دیدار با هیئت رسانه ای از مصر که در حوزه هنری برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مذاکرات اخیر ایران و 1+5 در استانبول را چگونه ارزیابی می کنید گفت: این مذاکرات گام مثبتی بود که از سوی گروه1+5 برداشته شد و آنها بعد از ماهها به مذاکره بازگشتند و عملا به این نتیجه رسیدند که ایران زبان تهدید را نمی پذیرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است هر گاه غرب دست از تهدید بردارد و آماده برای گفتگو شود آماده است تا در چارچوب مقررات بین المللی و حقوق خودش با آنها به مذاکره بپردازد.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: در این مذاکرات برای اولین بار غربی ها حق ایران در رسیدن به انرژی صلح آمیز هسته ای در چارچوب ان پی تی را تصدیق کردند.

ولایتی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدا جز این چیز دیگری نمی گفت لذا ما این مذاکرات را یک گام مثبت می دانیم و امیدواریم پیگیری های آن به صورت مثبت در آینده صورت بگیرد و ما شاهد تلون در موضع گیری ها کشورهای عضو 1+5 نباشیم.

وی همچنین دیدار خود با هیئت رسانه های مصر را ارزشمند ارزیابی کرد و گفت : معتقدم لازم است چنین دیدارهایی برای تبادل نظر و شنیدن دیدگاههای مختلف در خصوص تحولات منطقه برگزار شود لذا این دیدار بسیار مثبت ارزیابی می شود. امیدوارم در آینده با برگزاری اجلاس رسانه های جهان اسلام این مباحث به صورت تفصیلی تر مورد گفتگو قرار بگیرد.