بهره مندی 6 هزار مددجو از خدمات مشاوره ای/ اجرای طرح نظارتی ویژه خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از بهره مندی شش هزار و 200 نفر ازمددجویان تحت حمایت این نهاد از خدمات مشاوره ای و آموزشی طی سال گذشته خبر داد.

محمد عرب در ادامه به رشد و گسترش خدمات مشاوره ای در عصر کنونی اشاره کرد و افزود: این نهاد به منظور پیشگیری از بروز رفتارهای آسیب زا و ارتقاء سطح سلامت روان مددجویان و صیانت از سلامت خانواده از کارشناسان مجرب و دلسوز در امر خدمات مشاوره ای استفاده نموده است.

وی یک زندگی موفقیت آمیز را در گرو آرامش، سلامت و کارآمدی عنوان کرد و اظهارکرد: تغییرات اجتماعی، فرهنگی، تحول در ساختار زندگی نقش بسزائی در موقعیت های تنش زا دارد که در اینگونه موارد خدمات مشاوره ای می تواند نقش بسزای در حل مشکل مددجویان داشته باشد.

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: کلیه مدجویان تحت حمایت در سطح استان می توانند با مراجعه به ادارات این نهاد در سطح استان از خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف از قبیل: مسائل خانوادگی، ازدواج، مشکلات روحی و روانی، شغلی، تحصیلی و ... استفاده کنند.

طرح نظارتی ویژه خودرو در خراسان‌ جنوبی آغاز شد

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌ جنوبی از آغاز طرح نظارتی ویژه خودرو در سطح استان خبر داد.

الیاس جویبان اظهار داشت: به منظور نظارت بر فعالیت کلیه واحدهای تولیدی، نمایندگی‌های مجاز فروش، بنگاه‌های معاملاتی خودرو در سطح کشور و صیانت از حقوق مصرف‌ کنندگان طرح نظارتی ویژه نظارت بر تولید، توزیع، قیمت و خدمات پس از فروش خودرو در خراسان جنوبی از امروز در دستور کار بازرسی و نظارت سازمان قرار گرفت.

وی بیان داشت: طرح نظارتی ویژه نظارت بر تولید، توزیع، قیمت و خدمات پس از فروش خودرو تا 14 اردیبهشت‌ ماه ادامه دارد.

وی افزود: در مدت اجرای این طرح گشت ‌های مشترکی با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی استان برای کنترل اسناد فروش و اطﻼعیه‌ های مندرج در نمایندگی‌ها به منظور بررسی و تطبیق وضعیت قیمت و شرایط فروش نقدی، پیش فروش و فروش اقساطی کلیه خودروها با ضوابط و مقررات جاری و نصب قیمت‌های مصرف ‌کننده خودرو در نمایندگی‌های مجاز فروش براساس ضوابط فروش اقساطی و پیش فروش کاﻻ صورت می ‌گیرد.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌ جنوبی با اشاره به مصوبه جلسه مورخ 21 آبان ‌ماه 1381 هیئت تعیین و تثبیت قیمت ‌ها ادامه داد: کلیه نمایندگی های فروش خودرو باید قیمت فروش خودرو در زمان خرید برای مشتریان معین و در قراردادهای فروش درج کنند.

جویبان گفت: در این طرح شکواییه‌ های مردمی در مورد فروش و خدمات پس از فروش به ویژه خودروهای مسافرین نوروزی در اولویت کاری سازمان قرار دارد.

وی تصریح کرد: رسیدگی به شکواییه‌ های مردمی مربوط به شرکت‌ های تولیدی و فروش غیرمجاز کارخانجات خارج از نمایندگی‌ها به سرعت بررسی و پرونده متخلفان از قبیل گرانفروشی و عدم درج قیمت به تعزیرات حکومتی ارجاع و به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.

وی عنوان کرد: هرگونه افزایش احتمالی قیمت‌ها نیز در چارچوب منطقی و بر اساس مصوبات کمیته قیمت‌ گذاری خودرو اعمال می‌ شود.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان ‌جنوبی از همشهریان خواست هرگونه شکایت از شرکت‌ های تولیدی و نمایندگی‌های فروش خودرو را به صورت حضوری یا تلفنی به سامانه ارتباطی 124 سازمان گزارش کنند تا به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.

مرکز علمی کاربردی سرایان راه ‌اندازی شد

طی مراسمی با حضور فرماندار، مدیر دانشگاه علمی کاربردی استان، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و جمعی از اهالی سرایان، مرکز علمی کاربردی شهرستان سرایان راه‌اندازی شد.

فرماندار سرایان در مراسم بهره برداری از این مرکز توجه به علم و علم ‌آموزی را اساس پیشرفت و ترقی هر جامعه ‌ای عنوان کرد.

محمدعلی مهدی ‌نژاد با تشکر از زحمات مسئولان راه‌اندازی این مرکز مهم علمی در شهرستان اظهار امیدواری کرد: این مرکز بتواند با آموزش نیروهای ماهر و کارآمد گامی موثر در راستای حل مشکل جوانان بردارد.

مدیر دانشگاه علمی کاربردی خراسان ‌جنوبی نیز در این مراسم از فعالیت 15 مرکز علمی کاربردی در سطح استان و با فعالیت چهار هزار دانشجو در بیش از 100 رشته تحصیلی خبر داد و گفت: در این مراکز تربیت نیروی کاری متخصص و ارتقای توان فنی و تخصصی نیروها متناسب با نیاز مناطق مورد توجه است.

محمد خراشادی ‌زاده اظهار امیدواری کرد: با افتتاح این مرکز نیازهای فنی و تخصصی شهرستان سرایان با ارتقای رشته‌ های موجود تأمین شود.

مدیر مرکز علمی کاربردی سرایان نیز افتتاح این مرکز را یکی از مهم‌ ترین اقدامات شهرداری در راستای بالا بردن سطح فرهنگی و مهارتی جامعه دانست.

علی کریمی ضمن ارائه گزارشی از روند راه‌اندازی این مرکز گفت: مرکز علمی کاربردی سرایان در ترم جاری در دو رشته الکترونیک و رایانه با پذیرش بیش از 50 دانشجو راه‌اندازی شده است.

وی ارتقای رشته ‌های موجود را در ترم‌های بعدی خواستار شد و افزود: این مرکز علمی کاربردی با مشارکت مردم زمینه سهیم شدن آحاد مردم را در امور عمرانی فراهم خواهد کرد.

رضا شهابی، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان‌جنوبی نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات شهرداری ‌ها در زمینه اعتبارات اظهار امیدواری کرد: با افتتاح این مرکز زمینه مهارت‌آموزی و تربیت نیروی متخصص شهرستان فراهم شد.

نقش اصحاب رسانه در فرهنگ ‌سازی تولید ملی مؤثر است/ فعالیت 45 نشریه در استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی گفت: نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در فرهنگ‌ سازی تولید ملی مؤثر است.

محمد مطهری ‌فر در نخستین همایش بزرگ اصحاب رسانه، مطبوعات و روابط عمومی های دستگاه‌ های اجرایی خراسان ‌جنوبی با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: فرهنگ‌ سازی در این زمینه و فراهم ساختن زیرساخت‌های فرهنگی بر عهده خبرنگاران، اصحاب رسانه و جراید است.

وی تصریح کرد: اصحاب رسانه، مطبوعات و خبرنگاران از طریق فرهنگ‌ سازی می‌ توانند به تولید ملی کمک کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان ‌جنوبی به برگزاری نکوداشت شخصیت علمی عبدالعلی بیرجندی در استان اشاره کرد و افزود: بر اساس سندی در یونسکو عبدالعلی بیرجندی در کشورهای زیادی منشأ خدمات بوده است و در 14 اردیبهشت نکوداشت این شخصیت برگزار می‌ شود.

مطهری ‌فر ادامه داد: همچنین هفته فرهنگی خراسان‌ جنوبی همزمان با نکوداشت عبدالعلی بیرجندی در پاریس انجام خواهد شد.

وی به فعالیت 45 نشریه در سطح استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت نشریات و مطبوعات استان روبه رشد است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه از یک سوم اعتبارات فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یک چهارم آن از طریق موافقت نامه به خانه مطبوعات استان تخصیص داده شده است، تصریح کرد: با اختصاص این اعتبارات در زمینه کارگاه‌ های آموزشی و تجلیل از خبرنگاران در روز خبرنگار برنامه ‌ریزی‌های لازم انجام می‌ گیرد.