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۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۲۱

مقبلی:

پروژه های نیمه تمام پاکدشت 80 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

پروژه های نیمه تمام پاکدشت 80 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

پاکدشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پاکدشت گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان پاکدشت به 80 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی عصر سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان پاکدشت که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود:‌ سیاست دولت خدمتگذار بر این امر استواره شده تا پروژه های نیمه تمام را تا اتمام دولت دهم به پایان برساند.

وی بیان داشت: در همین راستا، اولویت برنامه ها و طرحهای عمرانی شهرستان پاکدشت نیز، اتمام پروژه های نیمه تمام است.

این مسئول ادامه داد: ‌دولت نهم و دهم در طول دوران خدمت خود بسیاری از پروژه هایی که بیش از 20 سال به صورت نیمه کاره رها شده بود را تکمیل کرده و به کشور تحویل دادند.

وی اظهار داشت: در شهرستان پاکدشت نیز چند پروژه نیمه تمام وجود دارد که بخشی از آنها جزو پروژه های ملی و استانی است که همکاری و پیگیری نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی می تواند اجرای آن را سرعت ببخشد.

احداث چهار بیمارستان در شهرستان پاکدشت

فرماندار پاکدشت افزود: ‌در حال حاضر، چهار بیمارستان در شهرستان پاکدشت در حال احداث است که از این تعداد دو پروژه دولتی و دو پروژه نیز به صورت خصوصی در حال اجراست.

کد مطلب 1579677

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