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۲۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۳۶

روزنامه الشرق الاوسط:

اسرائيل متهم اول در ترور حريري است / اسرائيل از بي ثباتي لبنان و منطقه نفع مي برد

روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به اينكه در جريان ترور هولناك رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان انگشتان اتهام بلافاصله به رژيم اسرائيل نشانه مي رود اين رژيم را برنده دايمي از بي ثباتي در لبنان و منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الشرق الاوسط نوشت : چه جريان هايي از ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان استفاده مي برند؟ براي شهروند لبناني هنگامي كه به ذهنش مراجعه كند سريال ترورهايي را كه صحنه كشورش طي سالهاي جنگ داخلي (1975-1990) شاهد بود، به ياد مي آورد كه لبنان در مرحله شكاف حاد سياسي بسر مي برد براي اين شهروند عادي انگشت هاي اتهام بلافاصله به سوي اسرائيل نشانه مي رود.

روزنامه الشرق الاوسط تصريح كرد : اسرائيل استفاده كننده دايمي از بي ثباتي و ناامني در لبنان است .

اين روزنامه نوشت : اما اختلاف حريري با دمشق و نزديكي روز افزونش به مخالفان داخلي و بويژه آنهايي كه خواستار خروج نظاميان سوري از لبنان هستند و در راس آنها وليد جنبلاط  باعث شده است كه بسياري از لبناني ها نظام سوريه را به دست داشتن در ترور حريري متهم كنند ، منطق اين افراداين است كه بي ثباتي اوضاع امنيتي در لبنان بويژه در بيروت مقر سياسي حريري شايد عمليات جابجايي نيروهاي سوريه را حالت معكوس بخشد يعني به جاي بازگشت به دمشق ، برگشت اين نيروها به بيروت براي حفظ امنيت را توجيه كند.

معارضان دولت لبنان در نشست روز گذشته در دارالحريري دولت لبنان، دولت سوريه را به عنوان دولت قيم برامنيت لبنان مسئول ترور حريري خواندند و خروج نظاميان سوريه را تا پيش از انتخابات پارلماني پيش ازبهار آينده درخواست كردند.

در مقابل برخي معتقدند برخي جريان هاي داخلي لبنان ممكن است از حذف حريري از صحنه سياسي لبنان استفاده كنند و اين در پي مناقشات داخلي است كه معمولا با تحولات منطقه تلاقي دارد در حالي كه جريان هاي ديگر به اسرائيل اشاره مي كنند به اعتبار اينكه از برهم خوردن ثبات در لبنان و منطقه  بهره مي برد اما درهرحال سخن گفتن از استفاده كننده واقعي از ترور حريري در گرو تحقيقات مقامات قضائي لبنان است.

کد مطلب 157968

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