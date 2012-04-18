افزایش آسیبهای فاجعه آمیز مغزی ناشی از فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اظهارات محققان دانشگاه کارولینای شمالی، افزایش هشداردهنده آسیبهای مغزی نشان می دهد که مربیان و تمرین دهندگان ورزشی باید شیوه آموزش مهارتهای بنیادین این بازی را تغییر دهند.

براساس گزارش سالانه مرکز ملی تحقیقات آسیبهای جدی ورزشی از سال 1984 تاکنون تعداد آسیبهای مغزی مرتبط با فوتبال که به ناتوانی دائمی به ویژه میان دانش آموزان دبیرستانی منتهی می شد یک عدد یک رقمی بود اما این روند در سال 2008 و 2009 به 10 آسیب و در سال 20011 به 13 آسیب رسیده است.

دکتر فرد مولر نویسنده اصلی این تحقیق، مدیر مرکز ملی تحقیقات آسیبهای جدی ورزشی و استاد بازنشسته علوم ورزشی در کالج هنرها و علوم دانشگاه کارولینای شمالی گفت: تعداد آمار سال 2011 بالاترین آمار از زمانی است که اقدام به جمع آوری اطلاعات در رابطه با آسیبهای مغزی کرده ایم و این امر یک مشکل جدی تلقی می شود.

براساس گزارش ساینس دیلی، حدود 4.2 میلیون بازیکن فوتبال در سراسر آمریکا با یکدیگر به رقابت می پردازند که 1.1 میلیون نفر آنها دانش آموزان مقطع دبیرستان هستند.

این مرکز گزارشهای سالانه ای درباره آسیبهای مغزی ناشی از فوتبال از جمله مرگ و میر، ناتوانی و آسیبهای جدی را طی 48 سال جمع آوری و منتشر کرده است.