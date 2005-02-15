مشكل سرمايه گذاري، عدم پروژه هاي تعريف شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر خسرو دانشجو با اشاره به وضعيت سرمايه گذاري در سطوح مختلف پروژه هاي شهري افزود : بنده خبر دارم كه سرمايه گذاري براي مشاركت در پروژه هاي شهري به شهرداري مراجعه مي كند، اما پروژه اي براي واگذاري به او نداريم.

وي در حاشيه جلسه امروز شوراي شهر گفت : با يك بررسي اجمالي به وضعيت سرمايه گذاري در كشورهاي همجوار و همسايه ايران، متوجه مي شويم كه آنها چگونه با سرمايه گذارران برخورد مي كنند.

دانشجو اظهار داشت : متاسفانه ما نمي دانيم كه مي خواهيم چه كار بكنيم و مي بايست اين خلاء هر چه زودتر پر شود تا بتوانيم نسبت به حضور سرمايه گذاران در پروژه هاي مختلف عمران شهري موفق باشيم.

همچنين رييس كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شوراي شهر نيز با انتقاد به نحوه عقد قرارداد و مشاركت شهرداري با سرمايه گذاران خارجي گفت : شركت چيني سرمايه گذار در بخش مترو تهران براي عقد قرارداد خط چهارم دو سال زمان را هدر داده است. در صورتي كه همين شركت در كشور خودش صبح قرارداد مي بندد و بعد از ظهر همان روز چك پيش قراردادش را دريافت مي كند.