فروش بنزین 1000 تومانی تا خرداد منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود انتقاد چند هفته اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت به تعویق افتادن اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اعضای کابینه دولت از احتمال صدور دستور اجرای فاز دوم طرح تحول اقتصادی توسط رئیس جمهور خبر می دهند.

با این وجود به نظر می‌رسد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداقل تا خرداد ماه امسال به تعویق افتاده و از این رو قیمت و سهمیه‌های بنزین هم حداقل برای مدت یکماه بدون تغییر تثبیت شده است.

بر این اساس تا ساعت 24 فردا پنج شنبه 31 فروردین ماه 60 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای به کارتهای هوشمند سوخت واریز می‌شود تا حداقل تا اول خرداد پای بنزین 1000 تومانی به جایگاه‌‌های سوخت باز نشود.

برای دومین ماه سالجاری بنزین سهمیه‌ای خودروهای شخصی 60 لیتر و با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان تعیین شده است. همچنین اردیبهشت ماه سالجاری، برای موتورسیکلتها 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای و برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.



در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای فروردین ماه هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است.



در همین حال محمد رویانیان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم تاکید کرده است: سهمیه بنزین اردیبهشت ماه همانند ماه‌های گذشته و بدون تغییری در میزان و قیمت واریز می‌شود.

به گزارش مهر، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.