خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : با توجه به جاذبه قرآن براي مسلمانان و انديشمندان اسلامي و توجه به سرگذشت قرآن و صيانت آن از هر گونه تحريف از مهمترين دغدغه هاي علمي بوده كه در هر عصر و زمان مفسران و دانشمندان علوم قرآني را به بررسي و تحقيق واداشته است. حاصل آن پيدايش صدها اثر علمي در قالب تفاسير ارزشمند و كتابهاي علوم قرآني و در عصر حاضر كتابهاي خاص تاريخ قرآن است.

نويسنده كتاب "درآمدي بر تاريخ قرآن" با استفاده و مبنا قرار دادن كتاب "القرآن الكريم و روايات المدرستين" علامه سيد مرتضي عسكري اثري جديد در زمينه تاريخ قرآن تدوين و به علاقمندان علوم قرآني و حديث تاليف نموده است.

اين كتاب در ده فصل تدوين شده است و حاوي مطالب ذيل است: تاملي بر اصطلاح تاريخ قرآن و پيشينه تاريخي آن، وحي و نزول قرآن، آشنايي با فضلاي نزول قرآن، قرآن در مكه، برنامه پيامبر (ص) براي عرضه قرآن در مكه، جمع قرآن در زمان رسول خدا (ص)، بررسي اخبار قرآني در مدينه، تدوين قرآن در مدينه، جمع قرآن پس از رحلت پيامبر(ص)، قرآن و قرائات در گذر زمان.