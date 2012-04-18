بهسازی معابر روستایی گرمسار و آرادان آغاز شد

مهدی کفاش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی و اصلاح معابر روستایی شهرستان های گرمسار و آرادان، اظهار داشت: در این طرح، معابر 29 روستای این شهرستان ها بهسازی و اصلاح می شود.

وی افزود: 12 میلیارد و 270 میلیون ریال برای اجرای این عملیات از محل اعتبارات باقیمانده استانی سال 90 و اعتبارات ملی هزینه می شود.

کفاش پیش بینی کرد: این عملیات تا پایان تیرماه سال جاری به اتمام برسد.

وی همچنین از بازنگری طرح هادی روستاهای حاجی آباد، کهن آباد و هشت آباد در سال جاری خبر داد.

