ابوموسی منطقه نمونه گردشگری شد/ سفر به مدار 26 درجه

به گزارش خبرنگار مهر، تبدیل شدن جزیره ابوموسی به منطقه نمونه گردشگری مصوبه سومین دور سفر استانی هیئت دولت به استان هرمزگان به شمار می رود که مطالعات اولیه آن انجام شده و در دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت به هرمزگان این مصوبه بار دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.

معاون رئیس‌ جمهور از تصویب مصوبه تبدیل جزیره ابوموسی به منطقه نمونه گردشگری خبر داد و افزود: در سفر هفته گذشته هیئت دولت به استان هرمزگان، تبدیل جزیره ابوموسی به منطقه نمونه گردشگری تصویب شد.

سیدحسن موسوی افزود: در همین رابطه این سازمان مشوق‌هایی را با هدف تسهیل سفر هموطنان به این جزیره در نظر خواهد گرفت.

جزیره ابوموسی جزیره‌ای متعلق به ایران و جنوبی ترین جزیره ایرانی در خلیج فارس است. مساحت این جزیره در حدود ۲۵ کیلومتر مربع است. جزیره ابوموسی در ۲۶ درجهٔ خط عرض شمالی و در ۵۵ درجهٔ خط طول شرقی واقع شده‌است. جزیره ابوموسی یکی از جزایر زیبای ایرانی است که تصویب تبدیل آن به منطقه نمونه گردشگری از سوی هیئت دولت، موجب افزایش میزان ورود گردشگران داخلی و خارجی به این جزیره شود.

عکس تزئینی است

این جزیره در ۲۲۲ کیلومتری بندرعباس و همچنین در ۷۵ کیلومتری بندر لنگه واقع شده‌ و ۱۶۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله دارد. جزیره ابوموسی یکی از 14جزیره استان هرمزگان است که بیشترین فاصله از سواحل ایرانی خلیج فارس را دارد و طول و عرض آن درحدود 4.5 کیلومتر است.

این جزیره در اسناد تاریخی و نقشه ها با نام "بوموو" یعنی آب معرب آن بومف و با نام "گپ سبزو" به معنای جای سبز و "بوم سوز" یا "بوموسو" ثبت شده است.

نام ابوموسی یک نام جدید است و سابقه آن به حدود بیشتر از 100 سال قبل برمی گردد که یکی از ساکنان بنام ابوموسی این نام را بجای بوموسو رایج ساخت. جمعیت ابوموسی در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با دو هزار و 38 نفر بوده‌است.

این جزیره از خوش‌آب‌وهواترین مناطق خلیج فارس است و انواع گیاهان و جانوران دریایی در ساحل آن به چشم می‌خورد. فاقد آب و اراضی مناسب کشاورزی است ولی کشت و زرع محدودی در آن صورت می‌گیرد و بیشتر مردم بومی محل به صید ماهی اشتغال دارند.

حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دورهٔ امپراطوری‌های عیلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. در این دوران نظم و امنیت ایرانی بر سراسر این پهنه آبی خلیج فارس و جزایر آن حکم‌فرما بود.

نقشه‌ای از سال ۱۲۷۱ ابوموسی را بخشی از ایران نشان می‌دهد. جزیره ابوموسی آب و هوای مرطوب و گرم‌تری دارد.

تاسیسات جزیره عبارت از یک فرودگاه، یک موج شکن و اسکله کوچک برای پهلوگیری شناورهای سبک با آبخور محدود و یک جاده کمربندی آسفالته و ناهمواریهای خاک جزیره ابوموسی به سوی شمال افزایش میابد و سرانجام به بلندترین نقطه جزیره به نام کوه حلوا که نزدیک به ۱۱۰ متر ارتفاع دارد می‌رسد.

این جزیره یکی از مراکز صدور نفت خام کشور است که با ظرفیتی قابل توجه فعالیت می‌کند. وسعت شهرستان ابوموسی ۶۸٫۸ کیلومتر مربع است که مشتمل بر جزایر ابوموسی با ۱۲ کیلومتر مربع، جزیره تنب بزرگ با ۱۰٫۳ کیلومتر مربع تنب کوچک با ۱٫۵ کیلومتر مربع، سیری با ۱۷٫۳ کیلومتر مربع، فرور بزرگ با ۲۶٫۲ کیلومتر مربع و فرور کوچک با ۱٫۵ کیلومتر مربع است.