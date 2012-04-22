بررسی واقعیت های اکولوژیکی در گرمسار/اجرای بیش از 40 طرح تحقیقاتی

به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه تحقیقات بیابان شهرستان گرمسار در منطقه خشک حاشیه دشت کویر در جنوب این شهرستان واقع شده و فعالیت این ایستگاه بررسی واقعیت هایی از عوامل اکولوژیکی است که در تشکیل پدیده های مختلف مناطق خشک موثرترند و روند و گرایش آنها را نمایان می سازد.

با شناخت این عوامل عملکرد هریک از آنها و یافتن راه حل های مناسب و صحیح می توان بین اکوسیستم ها تعادل برقرار نمود ودر راستای احیاء و بهره برداری از مناطق خشک و توسعه منابع آب و خاک، تعادل زیست محیطی و منابع اقتصادی مردم گام بر داشت.

ایستگاه تحقیقات بیابان شهرستان گرمسار زمینه مناسب برای بررسی مسائل عمومی مناطق خشک است.

اجرای 42پروژه تحقیقاتی در گرمسار



مسئول ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار از اجرای 42پروژه تحقیقاتی در گرمسار خبر داد.

رسول میرآخورلی با بیان اینکه تا کنون در این ایستگاه 23پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته است، افزود: اجرای 11 طرح تحقیقاتی ملی و استانی و نیز 8 پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد از فعالیت های این ایستگاه است.

وی وسعت ایستگاه تحقیقات گرمسار را 1100هکتار عنوان کرد و گفت: تولید علوفه و ایجاد چراگاه دام و استفاده از آن در تغذیه دام و اجاره دادن به دامداران منطقه، ایجاد ایستگاههای پرورش شتر، مشارکت مردم در طرح های بیابان زدایی و تشویق و جذب سرمایه ها در بیابان و اصلاح خاک عرصه های وسیع بیابانی با ایجاد بیلان منفی شوری از مهمترین اهداف

ایستگاه تحقیقاتی گرمسار است.

ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار پایلوت نمونه کشوری



مسئول ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار با اشاره به این مطلب که این ایستگاه به عنوان یک پایلوت نمونه و شاخص مناطق بیابانی برای اجرای طرح های تحقیقاتی می باشد گفت: این ایستگاه فاقد امکانات اندازه گیری پارامترهای هواشناسی می باشد به همین علت از اطلاعات نزدیکترین ایستگاه (گرمسار) استفاده می شود.

وی همچنین اضافه کرد: بر اساس دادهای این ایستگاه متوسط نزولات 16 ساله، 104میلی متر است که غالب آن باران و به ندرت برف می باشد.

تاج پوشش گیاهی در بیابان گرمسار وضعیت نسبتا مناسبی دارد



میراخورلی با بیان اینکه بر اساس بررسی انجام شده و از آنجا که خاک منطقه شور و قلیایی می باشد افزود: بالطبع گیاهان منطقه نیز شور روی (جوامع بوته ای و درختچه ای) می باشند و هر چند نزولات جوی ناچیز و حداکثر آن در غیر فصل رشد گیاه اتفاق می افتد ولی تاج پوشش گیاهی آن از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار است.

وی بررسی ارتباط خاک و پوشش گیاهی دو گونه آتریپلکس و سودا، بررسی اثر تنش شوری بر رشد و عناصر غذایی دو گونه صنوبر، بررسی عملکرد چند گونه اکالیپتوس در دوره های بهره برداری کوتاه مدت، برررسی ارتباط خاک و پوشش گیاهی سه گونه لیمونیم، گز و سالسولا را از طرح های در حال اجرا در این مرکز ذکر کرد.

بررسی رفتار چرایی دام در ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار



مسئول ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار همچنین اظهار داشت: بررسی ارزش رجحانی و رفتار چرایی دام در مرتع محمد چشمه گرمسار، بررسی مناسب ترین زمان ورود و خروج دام، تعیین حد بهره برداری مجاز گونه های مرتعی، بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه های مرتعی در مرتع محمد چشمه گرمسار می باشد.

میرآخورلی، شبیه سازی رشد گونه غالب مرتعی (درمنه) به منظور بر آوردی از علوفه قابل بر داشت مراتع، بررسی روند تغییرات شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بررسی سازگاری و عملکرد ژنو تیپ های گز شاهی در اراضی شور را از طرح های در دست اجرا ایستگاه تحقیقات گرمسار عنوان کرد.

کمبود اعتبارات عمده ترین مشکلات بخش تحقیقاتی



مسئول ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار با اشاره به این مطلب که شهرستان گرمسار در منطقه خشک واقع شده است اظهار داشت: سطح وسیعی از جنوب آن را اراضی زراعی تشکیل داده که از جنوب به دشت کویر متصل می باشد.

میرآخورلی در پایان کمبود اعتبارات تحقیقاتی را از عمده ترین مشکلات دانست.