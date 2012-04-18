دلایل ورود وحوش به حریم انسانی/ روستاییان گلستان نگرانند

به گزارش خبرنگار مهر، حمله پلنگ در ماههای اخیر قربانی های زیادی در گلستان برجای گذاشت که از جمله آن می توان به زخمی شدن جوان گرگانی در اسفندماه سال قبل اشاره کرد.

همچنین حمله پلنگ به یک دامداری در هفته جاری در مینودشت سبب شد تا خسارتی به دامداران و روستاییان منطقه وارد شد.

حمله جانوران وحشی از جمله پلنگ در ماههای اخیر سبب ایجاد نگرانیهایی برای مردم و روستاییان منطقه شده و آنان خواهان اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان مربوط برای پیشگیری از حوادث احتمالی هستند.

در عین حال متولیان امر، کمبود طعمه در بالادست و شکار را سبب مهاجرت جانوران و وحوش به پایین دست عنوان می کنند.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در این زمینه عنوان می کند: وقتی طعمه در بالادست کم می شود این عامل سبب مهاجرت برخی وحوش از جمله پلنگ برای تامین غذا به پایین دست می شود.

نعمت الله مهاجر در این زمینه افزود: شکار انسانها سبب شده تا حیات وحش به پایین دست مهاجرت کنند که در برخی مواقع سبب بروز خسارت به مردم می شود.

وی اظهار داشت: در عین حال، گرمای هوا در ماه جاری و همچنین سرمای زمستان سبب شد تا تامین غذای وحوش در بالادست با مشکل مواجه شود.

وی افزود: این عوامل سبب می شود حیوانات وحشی برای تامین غذا به پایین دست مراجعه کنند که این مسئله موجب نگرانیهایی برای اهالی شده است.

وی به حاشیه نشینان مناطق جنگلی و دامدارات توصیه کرد نسبت به تقویت حصارکشی های واحدهای دامی اقدام کنند.

مهاجر یادآورشد: همچنین دامداران روشنایی های داخل دامداریها را تقویت و حتی نسبت به روشن کردن آتش در محیط دامی اقدام کنند.

معاون محیط زیست گلستان توصیه کرد: اگر دامداران و روستاییان با حمله حیوانات وحشی از جمله پلنگ مواجه شدند موارد را به واحدهای محیط بانی و ادارات محیط زیست اطلاع دهند.

وی گفت: در صورت اطلاع رسانی نسبت به اعزام ماموران به آن مناطق اقدام می شود تا نسبت به رفع خطر برنامه ریزی شود.

وی یادآور شد: همچنین در صورت تکرار حمله وحوش از جمله پلنگ با توجه به سلاحهای بیهوشی که در اختیار ماموران محیط زیست است از این سلاحها استفاده خواهد شد.

وی خواهان همکاری و تعامل بیشتر مردم برای حفظ حیات وحش شد.

به گزارش مهر، روح الله ساور علیا جوان 28 ساله ساکن روستای سید میران از توابع گرگان بوده که هفته اول اسفند سال گذشته مورد حمله پلنگ قرار گرفت.

این جوان درحالی که به همراه دوستانش برای تفریح به دامن طبیعت منطقه شصت کلاته رفته بود، در مسیر راه مورد حمله پلنگ قرار گرفت و بشدت مجروح شد.

این جوان از ناحیه، صورت، فک و چشم دچار آسیب شده و تاکنون دو عمل جراحی بر روی وی انجام شده است .

همچنین در هفته جاری پلنگ گرسنه با حمله به دو دامداری در" مینودشت" استان گلستان 5 رأس از احشام را درید.

در این حادثه پلنگی گرسنه با حمله به احشام یک دامداری در روستای "محمد آباد" "مینودشت" استان گلستان چهار رأس گوسفند را درید، این پلنگ گرسنه به یک دامداری دیگر در اطراف این روستا حمله ور شد و در این حمله نیز یک رأس گوساله را پاره کرد.