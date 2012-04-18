مجموعه فدراسیون والیبال و داورزنی نقشی در استعفای من نداشتند

احمد خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک هفته پیش از نوروز 91 استعفای مکتوب خود را به رئیس فدراسیون والیبال اعلام کردم، اظهارداشت: من یک روز با اراده خودم و به خاطر دعوت داورزنی آمدم و مسئولیت کمیته والیبال ساحلی را پذیرفتم و امروز هم با اراده خودم تصمیم گرفتم بروم. مجموعه فدراسیون والیبال و در راس آن شخص آقای داورزنی هیچ نقشی در استعفای من نداشتند.

وی از بیان دلایل اصلی کناره گیری خود امتناع کرد و یادآور شد: حاشیه‎هایی بود که تاثیرگذار بودند اما درست نیست به هیچ یک از آنها اشاره کنم و این کار را هم نخواهم کرد.

خجسته که همزمان دبیر کمیته والیبال ساحلی هم بود تاکید کرد که استعفای من هیچ تاثیری در مسئولیت آسیایی‎ام ندارد و گفت: استعفای من کوچکترین تاثیری در مسئولیتی که در AVC دارم، نخواهد داشت. از طرفی اگر هم بنا به هر دلیلی این سمت از من گرفته شود به یک ایرانی دیگر داده نمی‏شود. من دبیر کمیته والیبال ساحلی آسیا خواهم بود تا زمانیکه انتخابات دوباره این کمیته برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خجسته از چهار سال پیش ریاست کمیته والیبال ساحلی را بر عهده داشت. وی در حالی از این سمت کناره‎گیری کرده که به عنوان یکی ازاعضای کمیته کنترل و فنی مسابقات والیبال ساحلی در بازی‏های ساحلی آسیا انتخاب شده است. این بازی‏ها یک ماه و نیم دیگر در چین برگزار می‏شود.