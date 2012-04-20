تشابه اسمی شرکتهای لوله سازی اهواز و خوزستان مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این توضیحات آمده است: با عنایت به برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی و گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر مندرج در مورخ 27/1/91 از پنجمین دادگاه مذکور به اطلاع می رساند: در بخشی از اظهارات نقل شده از سوی یکی از متهمان پرونده مبنی بر کمک یک میلیارد تومانی شرکت آریا به لوله سازی خوزستان به اشتباه لوله سازی اهواز عنوان شده که این امر ناشی از تشابه اسمی شرکت لوله سازی اهواز با لوله سازی خوزستان است. لذا خواهشمند است ضمن اصلاح مطلب مذکور با عنایت به ضرورت تنویر افکار عمومی و با توجه به اهمیت موضوع ترتیبی اتخاذ گردد اطلاع رسانی موضوعات مشابه با دقت بیشتری صورت گیرد.

دو شرکت لوله سازی اهواز و شرکت لوله سازی خوزستان که هر دو در اهواز فعالیت می کنند از لحاظ فعالیت و تولید باهم هیچ ارتباطی ندارند و در اغلب موارد نام این دو شرکت جابه جا می شود که این امر مشکلاتی برای دو شرکت به وجود آورده است.



شرکت لوله سازی خوزستان متاسفانه در مدت اخیر همواره با اعتصاب و تجمع کارگران خود به علت دیر پرداختن حقوق کارکنان خود بوده است و روزگار چندان خوشی ندارد.



