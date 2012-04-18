احداث شهرهای دوستدار سالمند در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، تبارک سبحانی شامگاه سه شنبه در همایش سالمندان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند که با حضور برخی مسئولان منطقه در در سالن کوثر دماوند برگزار شد، افزود: به گفته وزیر بهداشت در چند سال آینده یک چهارم جمعیت کشور ایران سالمند می شود بدان معنی که از هر چهار نفر یک نفر سالمند و بالای 60 سال خواهیم داشت بنابراین لازم است تا در عرصه های مختلف زمینه را فراهم نماییم.

وی یکی از این عرصه ها را در حوزه شهرسازی دانست و بیان داشت: احداث شهرهای دوستدار سالمند که امکانات لازم را برای عبور و مرور و تردد سالمندان داشته باشد، ضروری است.

ارتباط عاطفی بین والدین و فرزندان در عصر تکنولوژی کاهش یافته است

این مسئول افزود: با وجود تمامی تسهیلات و تجهیزات لازم برای ارتباطات و بهره گیری از تکنولوژی در عصر فعلی، ارتباطات عاطفی بین والدین و فرزندان کاهش یافته است.

وی در خصوص اهمیت تکریم سالمندان و تاکیدات فراوان دین مبین اسلام به احترام به پدر و مادر و بزرگترها یادآور شد: پس از عبادت خداوند هیچ عبادتی بهتر از خدمت به پدر و مادر نیست.

سبحانی ادامه داد: در این کشور در بین مسلمانان جوانان بدون اذن پدر و مادر سفر نمی روند و پدران خود را قبله دوم یا قبلگاه خود دانسته و اینگونه به دیگران معرفی می کردند، ولی روسهای ساکن تاجیکستان چنین اعتقادی نداشتند.

وی گفت: عاقبت به خیری و خیر و برکت در دنیا جز با دعای خیر پدر و مادر حاصل نمی شود و کمیته امداد امام خمینی(ره) مفتخر است که تعداد زیادی از سالمندان را تحت پوشش حمایتی خود قرار داده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران اضافه کرد: خداوند را شاکریم که مسوولان عالی رتبه کشور رسیدگی به محرومان و مستضعفان را سرلوحه کار خود قرار می دهند.

وی با بیان اینکه طرح شهید رجایی تمامی ساکنین روستا در سن 60 سالگی را تحت پوشش قرار می داد، اظهار داشت: اکنون این طرح به سالمندان نیازمند روستایی تغییر یافته است.

وی افزود: یکی دیگر از طرح های دولت، طرح بیمه سالمندی است که اکنون تمامی زنان سرپرست خانوار زیر 50 سال توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) بیمه می شوند تا پس از سالمندی بتواند از مستمری دولتی برای امرار معاش بهره مند شوند.

سبحانی از برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) در سالهای اخیر برای سالمندان خبر داد و عنوان کرد: برنامه های سفر زیارتی به مشهد مقدس و قم، بیمه آنان و حمایتهایی که هر یک از خانوارها با توجه به نیازمندی خود از این سازمان دریافت می کنند.