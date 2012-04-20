امکان تولید قطعات میکروالکترونیک در کشور/ گامی در مقابل تحریم ها

وحید حسین زاده- از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این دستگاه با عنوان سامانه های لایه نشانی اسپاترینگ (کند و پاش) شناخته می شوند، افزود: از دستگاه های لایه نشانی اسپاترینگ برای ایحاد لایه های نانومتری در ابعاد نانومتری استفاده می شود.

وی با تاکید بر اینکه این دستگاه در بسیاری از حوزه های صنعتی کاربرد دارد، اظهار داشت: برای ساخت عدسی شیشه های آنتی رفلکس عینکها از این دستگاه استفاده می شود به این صورت که فلز مورد نظر این نوع عینکها در ابعاد نانو متری بر روی عدسی عینک با استفاده از این دستگاه اعمال می شود. اعمال این لایه بر روی عدسی به گونه ای است که فرد فلز را نمی بیند ولی خواص آنتی رفلکسی به شیشه عینک داده می شود.



حسین زاده به کاربردهای این دستگاه در صنعت خودروسازی اشاره کرد و یادآور شد: داخل کاسه چراغهای خودرو براق است که برای این امر از این دستگاه استفاده می شود به این ترتیب که کاسه های چراغ خودرو در اتاق خلاء این دستگاه گذاشته می شود و آلومینیوم تحت خلاء بخار می شود و بر روی تمام سطوح این کاسه در ابعاد نانو متری لایه نشانی می شود.



وی با تاکید بر اینکه این دستگاه در مهندسی سطح برای افزایش مقاومت سطحی و خوردگی سطوح کاربرد دارد، خاطر نشان کرد: از این رو برای تولید قطعات میکروالکترونیک مانند IC و ترانزیستور یکی از دستگاه های خط تولید دستگاه لایه نشانی است و یکی از برنامه های بلند مدت ما در این پروژه تولید IC و ترانزیستور است.



حسین زاده با بیان اینکه این دستگاه در دو نوع رومیزی و ایستاده تولید شده است، یادآور شد: این دستگاه قادر است لایه های نانو متری را به روش اسپاترینگ (کند و پاش) اقدام به لایه نشانی فلزهایی چون طلا، نقره، پلاتین، مس و آلومینیوم در ابعاد یک نانومتر به صورت کنترل اتو ماتیک و یا دستی کند.



این محقق با اشاره به تحریم بودن این دستگاه و قطعات آن خاطر نشان کرد: در این پروژه تحقیقاتی توانستیم به دانش فنی تولید آن دست یابیم و بر اساس نیاز دستگاه های پژوهشی و دانشگاه ها آن را طراحی کنیم.



وی با اشاره به این مطلب که سامانه لایه نشانی علاوه بر بخش صنعت در دانشگاه ها و پژوهشگاه های فیزیک، الکترونیک و مواد کاربرد دارد، اضافه کرد: این دستگاه در برخی از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کاربردی شده است.