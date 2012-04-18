به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که با برگزاری رقابتهای انتخابی در نقاط مختلف جهان 120 تکواندوکار سهمیه ورود به المپیک را کسب کردند که با احتساب چهار تکواندوکار کشور میزبان و چهار نماینده کارت سفید در مجموع 128 تکواندوکار در بازیهای لندن برای کسب 32 مدال به رقابت خواهند پرداخت.

فدراسیون جهانی روز گذشته اسامی 4 دارنده کارت سفید را اعلام کرد که نکته مهم آن حضور قهرمان مالیایی جهان در بین این چهار نفر بود.

"مودبو کیتا" از کشور مالی که در سالهای 2007 و 2009 موفق به کسب مدال طلای قهرمانی جهان شده بود در رقابتهای کسب سهمیه توفیقی نداشت تا در نهایت به لطف فدراسیون جهانی با کارت سفید جواز حضور در لندن را کسب کند."کیتا" در مسابقات جهانی 2007 چین با شکست مرتضی رستمی موفق به کسب مدال طلا شده بود.

"محمد تمیم" از یمن در وزن 54- کیلوگرم، "کارولینا" در وزن 49- کیلوگرم بانوان از پاناما و "دارین سورن" در وزن 67+ کیلوگرم بانوان از کامبوج سه تکواندوکار دیگر هستند که با کارت سغید به لندن سفر می کنند.

اما این 128 تکواندوکار از 64 کشور راهی لندن خواهند شد. 10 کشور کامبوج، لبنان، تاجیکستان، گرانادا، جامائیکا، پاناما، الجزایر، ارمنستان، صربستان و ساموا برای اولین بار مجوز حضور در المپیک را کسب کرده اند.

شش کشور مکزیک، آمریکا، روسیه، مصر، کره جنوبی و انگلستان هر چهار سهمیه ممکن را کسب کرده اند، 15 کشور از جمله ایران 3 سهمیه ، 17 کشور دو سهمیه و 25 کشور هم یک سهمیه برای حضور در المپیک کسب کرده اند. در مجموع تکواندوکارانی از 63 کشور در لندن به رقابت خواهند پرداخت.

تیم ملی تکواندو ایران توسط محمد باقری معتمد، یوسف کرمی و سوسن حاجی پور موفق به کسب سه سهیمه المپیک شده است.