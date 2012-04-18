به گزارش خبرنگار مهر، صدا و سیمای البرز و بهره مندی از سیمای محلی به عنوان دغدغه ای که از بدو تشکیل استان البرز با نام البرز پیوند خورده است، همواره در تمامی محافل استانی مطرح بوده است.

اینک با گذشت یک سال و نیم از راه یابی البرز به نقشه جغرافیایی کشور، بیان ظرفیتها، عقب ماندگیها، پتانسیلهای گردشگری، به تصویر کشیدن هنر هنرمندان بومی، اطلاع رسانی ملی و استانی در مناسبتهای خاص و فرهنگ سازی برای مردمان فهمیم و شهید پرور این این استان ضرورت بهره مندی از سیمای استانی را دوچندان کرده است.

از این رو تاسیس شبکه استانی البرز وعده خوشایندی بود که نه تنها مردم شهر بلکه مسئولان استان نیز بارها در تریبونهای خود در مجالس و محافل گوناگون بر راه اندازی آن تاکید کرده و قول حمایت دادند.

در این میان اما آنچه موجب کندی مسیر اجرایی شدن این مصوبه سفر دولت و مهمترین مطالبه مردمی استان شد، همراه نشدن عده ای از کرسی نشینان مدیریت البرز است که از یک سو دعوی تفاهم و لزوم برگزاری نشست مشترک سر دادند و از سوی دیگر هر روز بر طبل ناهماهنگی کوبیدند و ایجاد ساختمان مستقل و زمین تخصیص یافته به مرکز صدا و سیمای البرز را با مشکل مواجه کردند .

در این میانه اگر چه با پا در میانی استاندار و پیگیری های مصرانه مدیرکل سیمای استان بالاخره قرار است رایزنیها راه به جایی ببرد و کلنگ ایجاد ساختمان صدا و سیمای در کرج به زمین بخورد اما همچنان کشمکشها میان پیام نور و صدا ادامه دارد.

اما صدا و سیمایی ها که از بدو آمدن همت را برای راه اندازی سریع تر آنتن محلی داشتند، در گیر و دار تحویل گرفتن زمین در اقدامی با رایزنیهای فراوان ساختمان استیجاری فعلی را که بخش اداری در آن مستقر است برای راه اندازی بخش خبر با استودیویی موقت مناسب دیده و مقدمات خرید این ساختمان را انجام دادند.

از همین رو بود که در اسفندماه با حضور استاندار استودیو بخش خبر استان مورد بازدید قرار گرفت و گویی گامها برای راه اندازی اولین بخش از صداو سیمای استان استوارتر شد.

برای پیگیری آخرین تحولات و اقدامات صورت گرفته در صدا و سیمای مرکز البرز و اینکه بالاخره مردم کی سهم خود از رسانه ملی را بر روی آنتن خواهند دید، در یکی از نخستین روزهای کاری سال 91 با ناصر صفار مدیرکل صدا و سیمای البرز به گفتگو نشستیم.

وی اظهار داشت: مشکل زمینی که به صدا و سیمای استان داده شده است با دانشگاه پیام نور هنوز حل و فصل نشده است و به رغم اصرار رئیس دانشگاه پیام نور البرز مبنی بر برگزاری جلسات و مذاکره و توافق، تاکنون پس از برگزاری سه جلسه و انجام چندین مرحله گفتگو هنوز مشکل برطرف نشده است.

صفار عنوان کرد: عدم همکاری دانشگاه پیام نور در حالیست که استاندار و مدیرکل مسکن و شهرسازی نیز از طریق قانونی تاکید کرده اند زمین متعلق ماست و توافقنامه فوق مبنی بر واگذاری زمین را امضا کرده اند.

مدیرکل صداو سیمای البرز گفت: در حالیکه عزم استان برای راه اندازی صدا و سیمای استانی است، اما باید دید چرا عده یا با کارشکنی باعث تاخیر در راه اندازی می شوند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه استانداری البرز حمایتهای خوبی در تخصیص زمین برای این مرکز داشته است، در حال حاضر قرارداد واگذاری زمین به مرحله آخر رسیده است.

وی با اشاره به اقدام جدید پیام نور در انجام ساخت وساز در زمینی که متعلق به این دانشگاه است،تاکید کرد: به نظر من متولیان دانشگاه پیام نور می بایست به احترام تصمیمات گرفته شده استانداری وشورای اداری استان دستور توقف ساخت وساز را در زمین تحویلی به طور قانونی در اختیار صدا و سیما است می داد تا موضوع از طریق مذاکره حل و فصل شود نه اینکه خودسرانه اقدام به ساخت و ساز نماید.

صفار ادامه داد: پیام نور با این اقدام استان را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و کار راه اندازی صدا و سیمای البرز را با تاخیر مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: اگر دانشگاه پیام نور مکانی فرهنگی با ظرفیت محدود است، صدا و سیما به فرموده امام خمینی(ره) یک دانشگاه عمومی است که مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه را برعهده دارد.

وی همچنین از خریداری ساختمان فعلی بخش اداری این مرکز در جهانشهر کرج به همت استاندار خبر داد و گفت: اقساط خرید این ساختمان باید سریعتر پرداخت شود و مشغول تامین منابع مالی آن هستیم و از همان زمان پرداخت قسط اول نیز متعهد شدیم بخش خبری را در ساختمان فعلی راه اندازی کنیم.

صفار با اشاره به اینکه ساختمان فعلی به دلیل فراهم نبودن زیرساختها برای ارسال سیگنال به تهران با مشکل مواجه بود از تقویت سیگنال رسانی با بهره گیری از توان فنی کارشناسان فنی سازمان نیز خبر داد و گفت: اگرچه برای تقویت این موضوع هزینه بسیاری به ما تحمیل شده است اما زمینه راه اندازی بخش خبری فراهم شده است.

این مدیر با بیان اینکه در صورت عدم بروز مشکلی خاص تا یک ماه آینده سه بخش خبری 15 دقیقه ای در این استان راه اندازی می شود، گفت: این بخشها در ساعت 16، 21، 24 بوده همچنین رد ساعت 20 و 24 دو نیز پخش دو گفتگوی ویژه خبری با گزارشهای تولیدی و حضور مسئولان استانی پیش بینی شده است.

وی از انجام توافقاتی با شبکه جام جم یک برای گرفتن آنتن پخش خبر داد گفت: تا راه اندازی کانال 5 استانی و استقرار مجموعه در ساختمانی که در آینده احداث خواهد شد موقتا با تواافقات صورت گرفته از شبکه جام جم یک اخبار استانی پخ ش می شود.

صفار همچنین از رایزنی برای در اختیار گرفتن استودیو فنی و حرفه ای و ضبط برنامه های تولیدی استان خبر داد و گفت: در تلاشیم از این پس رویدادهای مهم ورزشی از جمله بازیهای سایپا را از آنتن محلی پخش کنیم.

وی در پایان با قدردانی از استاندار البرز از به کارگیری تمام توان خود و همکارانش برای راه اندازی سریعتر سیمای استانی خبر داد.

به هر روی امید می رود در گام آخر راه اندازی سیمای استان با افزایش همکاریها این مطالبه مردمی محقق شده و مردم استان البرز سهمی از آنتن رسانه ملی داشته باشند.

بی شک این مهم با اطلاع رسانی به موقع از بسیاری از رویدادها از یک سو و توسعه فرهنگی استان از سوی دیگر منشا خیر و برکت فراوان برای ساکنان استان البرز است.

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گفتگو از اعظم کریمی