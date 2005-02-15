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۲۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۱۱

با بدست آوردن يك كرسي در مجلس ملي؛

حزب اسلامي عراق نتايج آراي راي دهندگان عراقي را نپذيرفت

حزب اسلامي عراق به عنوان بزرگترين حزب اهل تسنن عراق كه چندي قبل از آغاز انتخابات كناره گيري خود را اعلام كرده بود طي بيانيه اي نتايج آرايي را كه راي دهندگان عراقي به نفع اين حزب به صندوق هاي راي انداخته بودند را نپذيرفت.

دراين بيانيه كه نسخه اي ازآن ازطريق پست الكترونيك براي خبرگزاري" مهر" ارسال شد، تاكيد شده است كه اين حزب همچنان برموضع قبلي خود درتحريم انتخابات تاكيد داشته وعلت راي دادن برخي ازافراد به اين حزب كارشكني هيات عالي برگزاري انتخابات درحذف نام اين حزب از برگه انتخاباتي بود.

براساس نتايج موقت اعلام شده حزب اسلامي عراق تنها يك كرسي از275 كرسي مجمع قانونگذاري عراق را به خود اختصاص مي دهد.

پيشتريك منبع مسوول درحزب اسلامي عراق گفته بود اين حزب تاكنون تصميم قاطعي براي مشاركت در مشاوره هاي تدوين قانون اساسي عراق نگرفته است.

کد مطلب 157994

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