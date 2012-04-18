برنامه عملیاتی برای حمایت از تولید ملی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی شامگاه سه شنبه در اولین جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان کردستان در سال جاری اظهار داشت: تشکیل تعاونی های کشاورزی موثرترین راهکار بهره مندی دهک های پایین جامعه از مزایای توسعه در بخش کشاورزی استان کردستان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان بیان کرد: با فرهنگ سازی و ترویج و آموزش بهره برداری از زمین های کشاورزی و ایجاد تعاونی های کشاورزی چند منظوره در روستاهای مستعد می توان نتایج ثمربخشی را برای توسعه و پیشرفت در جامعه ایجاد کرد.

اسدی با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی وظیفه بخش دولتی است، گفت: در فاز اول هدفمندی یارانه ها مشکلات و موانعی بزرگی بر سر راه تولید کنندگان به وجود آمد که انتظار می رود با تشکیل کارگروه های مناسب بتوانیم از تبعات نامناسب این امر جلوگیری کنیم.

وی پیش بینی برای تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و صنعتی را در استان کردستان ضروری دانست و بیان کرد: برای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید اهداف و برنامه های خاصی پیش بینی و تدوین شود و این برنامه ها نیز به صورت جمعی و با مشارکت تمام بخش های دولتی اجرایی شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: انتظار می رود که از صندوق توسعه ملی اعتباراتی برای واحدهای تولیدی استان کردستان در نظر گرفته شود تا هم اشتغالزایی و هم تولید استان به سطح بالایی برسد و مشکلات فعلی واحدهای صنعتی نیز برطرف شود.

اسدی بیان کرد: پیش بینی تسهیلات سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی، پیش بینی ما به التفاوت یارانه ها برای واحدهای خدمات رسان و توجه به بحث تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی برای افزایش تولید و استمرار آن ضروری است.

وی در پایان افزود: در راستای حمایت و توسعه بخش کشاورزی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم سو با سازمان های مسئول در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و انتظار می رود با شعار ترویج و آموزش و شناسایی استعداد های مناسب فعالیت چشم گیری را در این عرصه شاهد باشیم.