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۳۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱

حجت الاسلام طاهری:

شورای فرهنگ عمومی ناظر امور فرهنگی است

شورای فرهنگ عمومی ناظر امور فرهنگی است

مانه و سملقان - خبرگزاری مهر: امام جمعه مانه و سملقان گفت: وظیفه شورای فرهنگ عمومی مطالبه، تایید و نظارت بر امور فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی مانه و سملقان گفت: شعار سال باید به عنوان یک فرهنگ، به طور جدی و کاربردی در جامعه پیاده شود.

فرماندار مانه و سملقان نیز در این جلسه گفت: تحقق شعار سال « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، نیازمند توجه جدی به توانمندی و استعدادهای منطقه است.

سید محمدرضا هاشمی افزود: نخستین حرکتی که در سال 91 در راستای حمایت از تولیدات و توانمندی‌های شهرستان صورت گرفت، راه اندازی نمایشگاه محصولات صنایع دستی شهرستان در مسیر جاده آسیایی برای مسافران نوروزی بود که بیش از 730 میلیون ریال فروش آن، عاید شهروندان شد.

وی همچنین اشتغال را دغدغه اصلی مسوولان نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان تلاش کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی در جهت بالابردن تولیدات مختلف کشاورزی، صنعتی و صنایع دستی، تحقق بخش شعار سال 91 در راستای تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد.

کد مطلب 1579985

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