بازیکنانم به وفاق تاکتیکی رسیده اند/ از برنامه تیم ملی گله دارم

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی تیمش با مس سرچشمه تصریح کرد: تیم مس سرچشمه به لیگ دسته یک سقوط کرده و بدون استرس برابر ما بازی می کند؛ به همین خاطر این مسابقه برای ما یک مقدار حساسیت بیشتری دارد.

وی افزود: ما محکوم به شکست مس سرچشمه هستیم، چرا که هنوز جزو هشت تیمی هستیم که امکان سقوط به دسته اول را داریم. به همین خاطر دنبال سه امتیاز بازی هستیم و البته 25 بازیکن در اختیار داریم که می توانیم از همه آنها استفاده کنیم.

یاوری با تاکید بر اینکه بازیکنانش به هماهنگی و وفاق تاکتیکی کامل رسیده اند، یادآور شد: برنامه تیم ما بر اساس کار تیمی و گروهی مبتنی است و محرومیت یا مصدومیت چند بازیکن نقش چندانی در نتایج ما ندارد. ما هر هفته چند بازیکنمان را نداریم، اما بازیکنان جانشین کارشان را خوب انجام می دهند.

" از کمیته داوران می خواهم در چهار هفته پایانی لیگ مراقب باشد". سرمربی تیم فجر با بیان این مطلب ادامه داد: امیدوارم اتفاقاتی رخ ندهد که حق به حقدار نرسد و بعضی از تیم ها به خاطر اشتباهات داوری مغموم شوند! برای این بازی های آخر باید داوران قوی و بی حاشیه انتخاب شوند تا بعضا کارهایی که در لیگ دسته یک شاهد هستیم در لیگ برتر اتفاق نیفتد.

وی همچنین به بازی ایران با موریتانی اشاره کرد و با انتقاد از برگزاری این بازی تاکید کرد: این بازی علاوه بر اینکه در روز فیفا دی نبود، یک روز دیرتر هم برگزار شد تا دست باشگاه ها برای در اختیار داشتن بازیکنانشان خالی باشد. ما از تیم ملی و فدراسیون گله داریم. نمی دانم این بازی چه فایده ای برای تیم ملی دارد. غیر از این است که باید برای تیمی که در رده 202 جهان است هزینه زیادی انجام بدهیم؟ هر چند روی کاغذ برگزاری بازی با موریتانی می تواند مفید باشد، اما عملا این مسابقه به هیچ عنوان به درد ما نمی خورد.

دیدار تیم های فوتبال مس سرچشمه و فجرسپاسی شیراز در هفته سی و یکم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 17 روز شنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.