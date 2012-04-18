صد میلیون تومان اعتبار صرف برنامه های فرهنگی تایباد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عارف عارفی صبح چهارشنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان اظهارکرد: فرمانداری برای اجرای مناسبت ها در سطح شهرستان مبالغی را نیاز دارد که متاسفانه هیچ اعتباری از سوی استان برای این موارد در نظر گرفته نمی شود و این خود برای شهرستان یک معضل شده است.

وی با توجه به نام گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال حمایت از سرمایه ملی گفت: این شعار چراغی است برای ما که به نفع جهان اسلام است، چرا که دشمنان به دنبال آن هستند تا با تحریم ها و ایجاد مشکلات یک نارضایتی اجتماعی بوجود آورند و موجی را ایجاد کنند و فتنه ها را سازماندهی کنند.

وی با اشاره به وجود بیش از دو میلیون اتباع خارجی در کشور گفت: باید با تلاش بیشتر این فرصت های شغلی برگردد و بدست خودمان سر و سامان بگیرد.

فرماندار تایباد به بحث کارهای انجام شده در سال 90 اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای که تاکنون در این شهرستان اتفاق نیفتاده بحث مبارزه با کالای قاچاق و ارز بود که به همت ادارات گمرک، تعزیرات حکومتی و شرکت نفت با کالای قاچاق بویژه سوخت در این منطقه برخورد جدی صورت گرفت.

وی گفت: شهرستان تایباد به همت تلاش مسئولین رتبه چهارم استان را در بحث پروژه های عمرانی کسب کرد که باید تلاش شود در ماه های آینده این رتبه به بالاتر برسد.

وی به وجود ظرفیت های موجود در شهرستان در همه زمینه های هنری، علمی و ورزشی اشاره کرد و گفت: چهار نفر از هنرمندان کوچک این شهرستان موفق به کسب مدال طلا و برنز در مسابقات کشوری شهرداری تهران شدند.