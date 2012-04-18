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۳۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

ازهاری:

افزایش تولید ملی نیازمند هماهنگی بخش دولتی و خصوصی است

افزایش تولید ملی نیازمند هماهنگی بخش دولتی و خصوصی است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار کردستان گفت: در حال حاضر بهترین راهکار برای افزایش تولید ملی، هماهنگی و تعامل بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه سه شنبه در اولین جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی استان کردستان در سال جاری اظهار داشت: انتظار می رود که شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در کارگروه های استان در دستور کار قرار گیرد و مسئولان مربوطه بتوانند در تحقق این اهداف گام های موثری را بردارند.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان یکی از برترین استان هایی است که از استعداد و پتانسیل در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی برخوردار است، افزود: انتظار می رود در سال جدید با برنامه ریزی های مناسب و راهبردی شاهد تحول عظیمی در بخش کشاورزی استان باشیم.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان ادامه داد: تخصیص 240 میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی و احداث تعاونی های چند منظوره در روستاهای مستعد بسیاری از معضلات بخش کشاورزی و مهاجرت روستائیان به شهرها را کاهش می دهد و به توسعه استان سرعت مناسبی می بخشد.

ازهاری در ادامه یادآور شد: در بحث قرار ندادن طرح ها در حریم شهر باید کارشناسی به صورت جدی و فوری صورت گیرد و در کنار این مهم نباید زمان این کارشناسی ها موجب نارضایتی فرد سرمایه گذار شود.

وی افزود: با برنامه ریزی و توجه به سند آمایش استان کردستان می توان سرمایه گذاران را به سمت مکان های مناسبی هدایت کرد که هم از لحاظ جذب سرمایه گذار و هم به لحاظ سیمای شهری می تواند بسیار موثر باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر استان به لحاظ امنیتی از جایگاه مناسبی برخوردار است که این امر هم در مبادلات خارجی و داخلی و هم در سرعت بخشی به طرح های اجرایی استان موثر است و مدیران دستگاه های دولتی باید به خوبی از این فرصت بهره برداری کنند.

ازهاری با بیان این مطلب که استعداد و زمینه های مناسبی در بخش کشاورزی، صنعت و معدن استان وجود دارد، افزود: با بالقوه کردن مکان و تقویت ظرفیت های موجود به راحتی نیاز استان تامین می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر واحدهای تولید کننده های توانمندی در استان وجود دارند که کالای مناسب با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت را تهیه می کنند اما به دلیل ناشناس بودن در معرض ورشکستگی قرار دارند که جلوگیری از این امر نیازمند حمایت مسئولان و معرفی تولیدگنندگان به آحاد مردم است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در پایان گفت: انتظار می رود که برنامه های تمامی دستگاه های دولتی در سال جدید مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری باشد.

کد مطلب 1580022

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