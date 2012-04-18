رقابت پنج هزار دانش آموز گلستانی در مسابقات پرسش مهر 12

به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله با اجرای نمایشهایی با الهام از قصص قرآنی از صبح چهارشنبه در سالن نمایش کانون طه گرگان در حال برگزاری است.

این مسابقات در دو بخش حضوری و غیر حضوری با شرکت بیش از پنج هزار دانش آموز از سراسر استان به مدت 14 روز در گرگان برگزار می شود.

در بخش غیرحضوری دانش آموزان در رشته های داستان نویسی، شعر، خوشنویسی، نقاشی، طراحی، صنایع دستی( معرق کاری، منبت کاری، سوزن دوزی، گلیم بافی ، نمد مالی، قالی بافی و...) و وبلاگ نویسی به رقابت می پردازند .

در بخش حضوری نیز مسابقات نمایشی با الهام از قصص قرآنی، عروسکی و صحنه ای همچنین تئاتر خلاق کلاسی ، شعر ، مطالعه و تحقیق و کتابخوانی و نیز داستان و کتابخوانی برگزار می شود.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.