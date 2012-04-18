آخرین تحولات در حوزه پیلهای سوختی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فناوری پیل سوختی از جمله حوزه های علمی است که در کشور دارای سند چشم انداز بوده. در این راستا کمیته برگزاری کنفرانس پیل سوختی با توجه به افق تعریف شده برای حوزه فناوری پیل سوختی و هیدروژن اقدام به برگزاری نشست های تخصصی در راستای سند راهبردی پیل سوختی کرد.

بر این اساس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دومین کنفرانس پیل های سوختی را با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و تجربیات علمی و فنی برای اعتلای هرچه بیشتر دانش و فناوری در حوزه پیل سوختی و هم افزایی در این حوزه برگزار می کند.



این کنفرانس با همکاری کمیته راهبردی پیل سوختی و سازمان انرژی های نو ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و به بررسی آخرین یافته های این حوزه علمی اقدام می شود.

برگزاری کارگاه های آموزشی و ترویجی و نمایشگاه های تخصصی از برنامه های جانبی این کنفرانس است.