به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی المپیک در حالی تصمیم به برگزاری مراسم 50 روز تا المپیک گرفته است که امروز سه شنبه المپین های کاروان ورزش ایران از برگزاری مراسم 100 روز مانده تا المپیک استقبال کمی داشتند طوری که از مجموع 44 ورزشکار المپیکی ایران تنها 4 نفر از آنها در این مراسم شرکت داشتند.

به همین دلیل کمیته ملی المپیک در نظر دارد با برگزاری مراسم 50 روز مانده تا المپیک در قالب این مراسم میزبان دوباره ورزشکاران المپیکی و رقابت نمادین میان آنها باشد. قرار است این مراسم به طور دقیق در فاصله زمانی 50 روز پیش از آغاز رسمی بازیهای المپیک برگزار شود.