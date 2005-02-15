كمال خرازي:ايران براي مبارزه با تروريسم بين المللي آماده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزيرامور خارجه كشورمان كه روزگذشته براي ديداررسمي وارد بودابست پايتخت مجارستان شده است درگفتگو با راديو كلوپ مجارستان گفت:ايران خود قرباني تروريسم بين المللي است وهرگز از تروريسم حمايت نمي كند همچنانكه اين كشورازسوي گروه القاعده مورد حمله قرارگرفت .

كمال خرازي وزيرامورخارجه كشورمان درعين حال آمادگي تهران را براي مشاركت درمبارزه با تروريسم بين المللي درچارچوب سازمانهاي بين المللي اعلام داشت .

منابع خبري اين اظهارات را واكنشي به سخنان توني بلر نخست وزير انگليس درهفته گذشته مي دانند كه وي در اظهاراتي كاملا بي پايه و اساس و از روي جهالت گفته بود اوهمانند واشنگتن قانع شده كه ايران از تروريسم حمايت مي كند.

با اين حال وزير امور خارجه كشورمان روزگذشته در ديدار با مقامات دولت مجارستان برضرورت حق كشورش درغني سازي اورانيوم براي اهداف غيرنظامي با وجود تهديدات بين المللي به تحريم هاي اقتصادي ازسوي شوراي امنيت سازمان ملل تاكيد كرد.

كمال خرازي وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران به زودي با يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان ديداروگفتگو خواهد كرد.

فيشرپيشتربه تهران هشدارداده بود: اگر تهران بخواهد غني سازي اورانيوم راازسربگيرد پرونده فعاليت هاي هسته اي اين كشوررا براي اعمال تحريم هاي بين المللي به شوراي امنيت ارجاع داده خواهد شد.