جزئیات جلسه حکمیت و استعفای مرتضوی از زبان سروری

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سخنرانی شب گذشته خود در مسجد حضرت زینب(س) در پاسخ به سئوالی در مورد طرح استیضاح وزیر کار گفت: مدیری که در این استیضاح مد نظر بود تعلیق قضایی شده که این تعلیق بالاترین مرحله قضایی است که صورت می گیرد. ایشان دادستان تهران بوده که تعلیق قضایی شده است و به همین دلیل حضورشان در هر پستی مشکل آفرین خواهد بود.



وی ادامه داد: از طرف دیگر ایشان هیچ تجربه ای در این سمت نداشته و ما چطور می توانیم سازمان تامین اجتماعی که 32 میلیون کارگر را پوشش می دهد به دست یک فردی که پیش از این قاضی بوده است بسپاریم. اگر مشکلی پیش بیاید آیا فردا همین مردم از ما نمی پرسند که به عنوان نماینده چرا وارد این قضیه نشدید؟



سروری همچنین به پرونده هایی که نمایندگان در دسترس داشتند اشاره کرد و اظهار داشت: ما از ابتدا با مرتضوی صحبت کردیم و گفتیم که یک بار در این کشور یک حادثه تلخ در مورد کردان پیش آمده و قبول این پست از طرف ایشان عواقب زیادی دارد و مشکلاتی که در پرونده ها است اگر مطرح شود باعث می شود نظام، دولت و مردم آسیب ببینند. متاسفانه این اتفاق با فشار رئیس جمهور نیفتاد و هزینه هایی نیز در بر داشت.



نماینده تهران ادامه داد: ما با وزیر کار، معاون پارلمانی رئیس جمهور و حتی خود رئیس جمهور این موضوع را مطرح کردیم و گفتیم که چاره ای جز استیضاح نداریم اما با وجود استیضاح نیز برای اینکه به نظام هزینه وارد نشود دوباره شروع به رایزنی کردیم و نهایتا مرتضوی به آقای توکلی زنگ زد و گفت که شما را آدم دینداری می دانم و در این مورد حکمیت کن. آقای توکلی این موضوع را غیر منطقی می دانست و گفت که من از استیضاح کنندگان هستم و نمی توانم حکمیت را بپذیرم اما مرتضوی اصرار کرد تا اینکه ایشان پذیرفت.



وی گفت: چندین جلسه برگزار شد و نهایتا ایشان در جلسه آخر و قبل از روز استیضاح به زاکانی زنگ زد و درخواست جلسه کرد. در جلسه نیز صحبت بر این بود که آخرین فرصت برای مرتضوی است و او گفت که حاضر است عقب نشینی کند و ما اعلام کردیم که در این صورت از استیضاح دست می کشیم. مرتضوی خواست با حداد عادل جلسه ای داشته باشد و اعلام کرد که اگر آقای حداد به این نتیجه رسید که من باید استعفا دهم، استعفا می دهم و در این باره نیز قول شرف می دهم و ما با اینکه میدانستیم این کار هزینه دارد پذیرفتیم.



سروری خاطر نشان کرد: حداد عادل ساعت 12 شب زنگ زد و گفت که آقای مرتضوی استعفا را پذیرفته است و ما نیز از استیضاح وزیر کار صرفنظر کردیم. اما نکته قابل توجه این است که کسانی که تا پیش از این در مجلس هزار دلیل می آورند که استیضاح پرهزینه است به محض پس گرفتن آن تذکرات پی در پی می دادند که اقتدار مجلس به خطر افتاده است.



نوار قول مرتضوی درباره استعفایش موجود است



این نماینده مجلس ادامه داد: کسانی که طرح استیضاح را امضا کرده بودند همه جزو افرادی بودند که به دور دوم راه یافته بودند و می دانستند که استیضاح باعث کاهش آرای آنها خواهد شد اما به دلیل مصالح نظام این موضوع را پذیرفتند. حتی بعضی از دوستان استعفای آقای مرتضوی را قبول نمی کردند و می گفتند اگر ایشان زیر قولش بزند و استفعا ندهد چه می شود؟ ما گفتیم که نوارهای صحبت های ایشان موجود است و قطعا مرتضوی خود را ضایع نمی کند.



به گفته سروری استیضاح باعث شد 35 هزار میلیارد تومان معوقات اقشار ضعیف وصول شود. البته قرار شد هزار میلیارد تومان اسکناس از سوی بانک مرکزی تزریق شود که مجلس این مسئله را نپذیرفت چرا که به ضرر مردم است.



وی تاکید کرد: من اینجا با قاطعیت و در محضر خداوند می گویم که بنده به عنوان یکی از استیضاح گران در وجودم حتی یک ذره قصد نداشتم از تاثیرگذاری بحث استیضاح در انتخابات استفاده کنم و خوشحال هستیم که استیضاح صورت نگرفت، البته خبرگزاری ها مرتبا تحریک می کنند که مرتضوی سرکار رفته یا نرفته است. ما معتقدیم که ایشان خودش می داند که چطور باید در این باره تصمیم گیری کند.