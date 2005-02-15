" آثار منتخب دانشجويي " منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در همين راستا چندي پيش مجموعه ي داستان هاي كوتاه در قطع جيبي با عنوان « چند پاره ي بي ترتيب از پاره هاي زندگي تهوع آور يك نيمه انسان قاتل ... » نوشته ي مهدي شفيعي زرگربه چاپ رسيده است .



اين كتاب كه توسط نشرشكروي وبا حمايت اداره ي كل فرهنگي وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري در 3000 نسخه به چاپ رسيده كه شامل پنج داستان كوتاه است .

مهدي شفيعي زرگر- داستان نويس جوان كشور در اين داستانها با زبان محاوره اي به روايت داستانهايش مي پردازد و قصد دارد تا فضاهاي نا متعارفي را به خواننده القا كند ، اين فضاها كه با سادگي و با استفاده از ساختار مستقل جملات شكل گرفته اند ، گهگاه با ورود جملات ديالوگها ، نمادها ، شعرها (مثل داستان آخر) ، حتي تقديم نامه ها و ... نوعي زندگي مستقل به متن مي دهند.

اين مجموعه ي 44 صفحه اي با قيمت 7000 ريال در اختيار مخاطبان ادبيات امروز قرار گرفته است . گفتني است كه تا امروز ، دو مجموعه ازآثار منتخب دانشجويي كشور منتشر شده است و چند جلد ديگر در راه انتشار است .

