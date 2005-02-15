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۲۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۴۶

با همكاري مجمع شعر و ادب دانشجويان كشور

" آثار منتخب دانشجويي " منتشر مي شود

كانون شعر و ادب دانشگاه صنعتي اميركبير با همكاري مجمع شعر و ادب دانشجويان كشور ، آثار منتخب دانشجويي كشور را به تدريج منتشر مي كند .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ،  در همين راستا چندي پيش مجموعه ي داستان هاي كوتاه در قطع جيبي با عنوان « چند پاره ي بي ترتيب از پاره هاي زندگي تهوع آور يك نيمه انسان قاتل ... » نوشته ي مهدي شفيعي زرگربه چاپ رسيده است .

اين كتاب كه توسط نشرشكروي وبا حمايت اداره ي كل فرهنگي وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري در 3000 نسخه به چاپ رسيده كه شامل پنج داستان كوتاه است . 
مهدي شفيعي زرگر-  داستان نويس جوان كشور در اين داستانها با زبان محاوره اي به روايت داستانهايش مي پردازد و قصد دارد تا فضاهاي نا متعارفي را به خواننده القا كند ، اين فضاها كه با سادگي و با استفاده از ساختار مستقل جملات شكل گرفته اند ، گهگاه با ورود جملات ديالوگها ، نمادها ، شعرها (مثل داستان آخر) ، حتي تقديم نامه ها و ...  نوعي زندگي مستقل به متن مي دهند.

اين مجموعه ي 44 صفحه اي با قيمت 7000 ريال در اختيار مخاطبان ادبيات امروز قرار گرفته است . گفتني است كه تا امروز ، دو مجموعه ازآثار منتخب دانشجويي كشور منتشر شده است و چند جلد ديگر در راه انتشار است .  

کد مطلب 158028

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