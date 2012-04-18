مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در روز یکم اردیبهشت ماه از ساعت هشت و ۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۹ سمینار بهداشت غذایی در قم برگزار می‌شود.



وی گفت: این سمینار به صورت ملی و با همکاری تعدادی از دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.



وی با اشاره به اینکه در این سمینار بیش از پانصد نفر از استادان برجسته ایران حضور دارند افزود: در این همایش ۶۰۰ مقاله پذیرفته شده است.



مدیر کل دامپزشکی استان قم بیان کرد: این سمینار توسط دامپزشکی استان در سالن دارالحدیث برگزار می‌شود.



وی در بخشی دیگر گفت: مهم‌ترین بیماری‌های دامی در استان در سال ۹۰ شامل بیماری تب برفکی در گاو و گوسفند، بیماری ppr و آبله بود که نسبت به سال ۸۹ با کاهش مواجه بود.