مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در روز یکم اردیبهشت ماه از ساعت هشت و ۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۹ سمینار بهداشت غذایی در قم برگزار میشود.
وی گفت: این سمینار به صورت ملی و با همکاری تعدادی از دانشگاههای کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه در این سمینار بیش از پانصد نفر از استادان برجسته ایران حضور دارند افزود: در این همایش ۶۰۰ مقاله پذیرفته شده است.
مدیر کل دامپزشکی استان قم بیان کرد: این سمینار توسط دامپزشکی استان در سالن دارالحدیث برگزار میشود.
وی در بخشی دیگر گفت: مهمترین بیماریهای دامی در استان در سال ۹۰ شامل بیماری تب برفکی در گاو و گوسفند، بیماری ppr و آبله بود که نسبت به سال ۸۹ با کاهش مواجه بود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان قم از برگزاری سمینار بهداشت غذایی در قم در روز یکم اردیبهشت ماه خبر داد.
مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در روز یکم اردیبهشت ماه از ساعت هشت و ۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۹ سمینار بهداشت غذایی در قم برگزار میشود.
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