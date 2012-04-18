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۳۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۴۸

یکم اردیبهشت ماه/

سمینار بهداشت غذایی در قم برگزار می‌شود

سمینار بهداشت غذایی در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان قم از برگزاری سمینار بهداشت غذایی در قم در روز یکم اردیبهشت ماه خبر داد.

مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در روز یکم اردیبهشت ماه از ساعت هشت و ۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۹ سمینار بهداشت غذایی در قم برگزار می‌شود.

وی گفت: این سمینار به صورت ملی و با همکاری تعدادی از دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این سمینار بیش از پانصد نفر از استادان برجسته ایران حضور دارند افزود: در این همایش ۶۰۰ مقاله پذیرفته شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان قم بیان کرد: این سمینار توسط دامپزشکی استان در سالن دارالحدیث برگزار می‌شود.

وی در بخشی دیگر گفت: مهم‌ترین بیماری‌های دامی در استان در سال ۹۰ شامل بیماری تب برفکی در گاو و گوسفند، بیماری ppr و آبله بود که نسبت به سال ۸۹ با کاهش مواجه بود.

کد مطلب 1580316

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