برخی برای آباد کردن قوه مجریه، قوه مقننه را خراب می کنند

محمدرضا خبازنماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان که مجلس را عصاره فضایل ندانست اظهارداشت: گوینده این اظهارات بی مورد از سوی هیأت نظارت رد صلاحیت شده ونتوانسته است وارد انتخابات مجلس شود حال چگونه چنین شخصی در مورد مجلس اظهارنظر می کند.

وی با بیان اینکه مطرح شدن اینگونه اظهارات از سوی افراد با هدف تبرئه کردن خودشان صورت می گیرد افزود: اینکه برخی ازنمایندگان تخلف کردند را نمی شود رد کرد؛ اما نمی توان بخاطرعملکرد اشتباه چند نفر صلاحیت مجلس شورای اسلامی را زیر سوال برد.

وی طرح شعار هایی مانند مجلس در راس امور نیست و یا عصاره فضایل ملت نیست را یک تفکر انحرافی دانست وگفت: در پس این شعارها تفکر انحرافی وجود دارد که باهدف تقابل با اندیشه های امام(ره)و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه برخی برای برتری بخشیدن به یک نهاد، نهاد دیگری را خراب می کنند تصریح کرد: عده ای برای برتری بخشیدن و آباد کردن قوه مجریه می خواهند قوه مقننه را له کنند که این یک انحراف است .

وی در پایان تاکید کرد: تخریب هریک از قوا تخریب نظام است؛ چراکه موفقیت قدرت و استقلال هریک از قوا و انجام درست وظایفشان موجب قدرت نظام و کاستی در هریک از آنها نیز موجب خسارت به نظام خواهد شد؛ لذا نباید برای برتری و خوب جلوه دادن یک قوه نهاد و قوه دیگری را زیر سوال برد.‌‍