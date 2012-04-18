حجت قاسم‌زاده اصل با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: مینی‌سریال،‌ آثار پنج قسمتی هستند که به صورت هفتگی در پنج قسمت 40 دقیقه‌ای روی آنتن می‌روند. به این شکل که شنبه آغاز شده و چهارشنبه به پایان می‌رسند. در انتهای هفته نیز در قالب یک تله فیلم پخش می‌شوند.

وی افزود: اکنون گروه نویسندگان مشغول نگارش متن‌ سریال‌ها هستند. به این ترتیب که حسین مهکام مینی سریال "پنج شب"، رویا غفاری "راز"، حمید گرشاسبی "زندگی شیرین"،‌ حجت بکائیان "فراری"، مهدی کیا "قلب"، نادر وحید "خانه تکانی"، مهیار طهماسبی "کیک تولد" می‌نویسند و من مینی سریال "نیش و سکوت" را می‌نویسیم.

این کارگردان اواخر تابستان را زمان آغاز ساخت این فیلمنامه‌ها اعلام و اظهار کرد: سه سال بود که دنبال به ثمر رسیدن این ماجرا بودم تا اینکه شهریور ماه با سیمافیلم به توافق رسیدیم، از دی ماه کار نگارش آغاز شد و اکنون همه قسمت‌های 1 تا 3 را نوشته‌اند. چندی پیش نیز گروه نویسندگان جلسه مفصلی با هم داشتیم.

قاسم‌زاده با انتقاد نسبت به فضای رایج سریال‌ها،‌ تصریح کرد: مجموعه‌های تلویزیونی اکثرا دارای قصه‌های لاغری هستند که هر قسمت آن در یک جمله خلاصه می‌شود. اما ما سعی کرده‌ایم در طرح تازه‌ای که ممکن است نام آن به دلیل فارسی نبودن مینی سریال به "قصه شب" یا "داستان هفته" تغییر پیدا کند، قصه‌های پروپیمانی با موضوعات خوب نوشته‌ایم و این موضوع فضای سریال‌سازی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی در پاسخ به اینکه این 22 مجموعه پنج قسمتی را چه کسی کارگردانی می‌کند، گفت: احتمالا کارگردانی اکثر آنها را خودم بر عهده بگیرم. ضمن اینکه چند نویسنده جدید نیز به برنامه اضافه می‌شوند.