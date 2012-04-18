اعزام تیم سازه ماکارونی پیام نور زنجان به مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات به میزبانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و در دو بخش بارگذاری و زیبایی برگزار میشود.
مسابقات سازههای ماکارونی در روزهای دوم تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار میشود، که پیش بینی میشود تیم دانشگاه پیام نور استان زنجان تنها نماینده از بین دانشگاههای پیام نور کشور در این مسابقات شرکت دارد.
تیم دانشجویی سازههای ماکارونی پیام نور استان زنجان از دانشجویان رشته مهندسی پروژه پیام نور مرکز زنجان تشکیل یافته که در این مسابقات در بخش بارگذاری به مصاف حریفان خود میرود.
اعضا تیم چهار نفره پیام نور استان زنجان را در این رقابتها محمدرضا نوروزی، رحیم پازوکی، مجتبی ولی پور و محمد بابایی تشکیل میدهند.
بازدیدهای نظارتی از کارگاههای صنایع دستی زنجان رشد 2 برابری داشته است
بازدیدهای نظارتی از کارگاههای صنایع دستی استان زنجان در سال 90 نسبت به سال 89 رشد 2 برابری داشته است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان افزود: 350 مورد بازدید نظارتی از کارگاههای صنایع دستی زنجان در سال 89 صورت گرفت.
سعید حسنی ادامه داد: در سال گذشته تعداد بازدیدهای انجام شده از سوی معاونت صنایع دستی این استان 2 هزار و 475 مورد اعلام شده است.
وی هدف از بازدید این کارگاهها را بررسی فعالیت و شیوه کار در کارگاهها دانست و گفت: در نتیجه این بازدیدها کیفیت محصولات تولید شده، رعایت نکات ایمنی و بهداشت در تولید افزایش مییابد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان یادآور شد: بسیاری از کارگاههای صنایع دستی این استان به هنر چاقوسازی اختصاص دارد.
حسنی افزود: هنرمندان رشتههای ملیلهسازی، چاروقدوزی، گلیمبافی، معرق، سفالگری، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی و مسگری نیز در تعدادی از کارگاههای این استان فعالیت دارند.
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