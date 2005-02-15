با فروش فوق العاده و حراج پايان فصل موافقم

دبير كل جامعه صنعت كفش ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: به علت گستردگي صنعت كفش، شركت در نمايشگاههاي فروش بهاره كه هر ساله در اسفند ماه برگزار مي شود به نفع اين صنف نمي باشد.

حسين موسوي افزود: حضور در نمايشگاههاي فروش بهاره به علت بار هزينه اي زيادي كه در بردارد به هيچ وجه به نفع جامعه صنعت كفش نيست و براي بسياري از توليد كنندگان تحميل اين هزينه ها مقدور نمي باشد.

وي با اشاره به اينكه برپايي نمايشگاه فروش بهاره موجب لطمه به صنعت كفش ايران مي شود درباره اينكه آيا جامعه كفش ايران در اين فروش فوق العاده شركت خواهند كرد، افزود: صنعت كفش ايران در قالب يك تشكل فعاليت مي كنند توليدات خود را از طريق فروشگاهها و نمايندگي هاي خود عرضه مي كنند و در فروش هاي ويژه چه بصورت نمايشگاه يا فروش فوق العاده و حراج شركت نخواهند كرد.